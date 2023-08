“Mientras Jaqueline Perea exista tú no vas hacer feliz, ni vas hacer alcaldesa”

Cartagena

En Cartagena iniciaron los enfrentamientos entre candidatos que buscan llegar al Palacio de Aduana, 16 aspiran a ser alcalde de la ciudad y sólo uno ostentará el cargo de mandatario local.

La candidata por el partido Nueva Fuerza Democrática, Jaqueline Perea, fue una de las protagonistas de la reciente contienda al enviar una advertencia a su contrincante Judith Pinedo, quien lanzó su candidatura a la alcaldía con el Movimiento “Valientes por Cartagena”

“Ella no está preocupada por mi candidatura, ella está preocupada por William Dau porque sabe que es la peor mancha, el peor lastre que tiene encima. Mientras Jaqueline Perea exista tú no vas a ser feliz, ni vas a ser alcaldesa”, dijo la Jaqueline.

Judith Pinedo, a quien señalan de ser candidata del alcalde William Dau, respondió que no permitirá que se utilicen recursos públicos para acompañar un proceso político y aseguró que, no salió de la costilla de ningún político.

“Yo fui alcalde de Cartagena, hay mucha gente de la Alcaldía que trabajó conmigo y entiendo que mucha gente que está en la alcaldía pueda querer votar por mí (...) yo he visto a Dau tres veces en mi vida, cuando fui a un bando, el segundo fue en la salida del batallón que no me lo esperaba, de verdad no sabía ni que era él cuando me estaba saludando porque había mucha gente, yo venía de estar en solitario”, expresó Judith Pinedo.

Indicó, “yo no sé cuál es la línea política de Dau (...) yo fui alcalde mucho tiempo antes que Dau, yo no salí de la costilla de ningún político, yo soy una política desde la universidad, yo he hecho luchas políticas por Cartagena desde la universidad. Yo no soy una improvisada en esto, no participe en su campaña, estuve presa en todo el año que él estuvo en la alcaldía”.

Jaqueline Perea aseguró, “podrán tener secretarías, podrán tener burocracia y OPS, podrán tener contratos, tener de su lado el nefasto Dau, pero jamás tendrán la cara para decirle a los cartageneros la verdad, ni la intención genuina en la defensa de los intereses de Cartagena”.

“La voy a desenmascarar, Jaqueline Perea no amaga, así como hoy usted niega ser la cantidad del establecimiento yo la voy a dejar en evidencia con pruebas, así como lo hice con su mentor William Dau quien ha sido el más nefasto para la ciudad, quien ha sido un desastre para Cartagena y ahora pretende seguir gobernando en cuerpo ajeno cuando hay una responsabilidad política de parte de esa señora”, dijo Jaqueline.

Concluyó, “te voy a quitar la máscara Pinedo, esto va a ser una guerra para demostrar que no puede continuar William Dau en el poder, nosotros haremos un campaña decente, pero ser decente no significa ser menso”.