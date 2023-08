Santa Marta no se unió al paro de taxistas

Santa Marta

Representantes del gremio de taxistas en la ciudad de Santa Marta, confirmaron a la W Radio, que no se unirán a la protesta realizada en varias ciudades del país relacionadas con su descontento por algunas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, entre ellas el alza al precio de la gasolina.

De acuerdo con el representante de los taxistas, Abel Martínez, la manifestación no fue posible porque no hubo acuerdo entre los conductores para participar de manera masiva a la protesta nacional, “nosotros los taxistas no estamos unidos, no fuimos capaces los conductores de perder un día, tenemos tantas obligaciones, que no tuvimos la decisión ni el tiempo para hacerlo”, aseguró.

Afirma que es necesario que se trabaje más unidos esto con el fin de lograr el bien para todos los taxistas de la ciudad que hoy se ven afectados por temas como alza en la gasolina, seguridad, entre otros.

Sin contratiempos jornada de movilización del gremio de taxistas en Santa Marta

Aunque están en desacuerdo con el aumento, el no trabajar de manera articulada, no les permitió sumarse al paro que se lleva a cabo de manera simultánea en varias regiones.