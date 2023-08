¿Qué evalúan las pruebas neuropsicológicas? Experto explica

En Miércoles de Misterios del Cerebro de Salud y Algo Más, el neurólogo Leonardo Bello se refirió sobre la memoria, un motivo de consulta que se ha vuelto frecuente entre los pacientes.

En ese orden de ideas se pronunció sobre las pruebas neuropsicológicas, que se encargan de evaluar las funcionalidades mentales y determinar si hay alteraciones en ellas y posiblemente de dónde viene dicha alteración.

“Hay test de memoria que se pueden hacer de forma rápida, para mirar que las funciones mentales del paciente sí están, efectivamente, alteradas. Pero no me dirá un diagnóstico como tal, pero me dice que estamos ante algo neurodegenerativo (…) para hacer algo más objetivo aplicamos un segmento de pruebas neuropsicológicas donde afino mucho más esa evaluación y puedo determinar qué tipo de alteración tiene el paciente”, explicó el experto.

Cabe resaltar que el resultado que podría arrojar estas pruebas puede ser incluso probabilidades de padecer alzhéimer.

¿Qué se evalúa?

Según lo explicado por el doctor Bello se evalúan varios factores:

Atención

Memoria antigua y reciente

Velocidad de procesamiento

Estado de ánimo

Escuche la entrevista completa: