Después de unos meses de silencio, Roy Barreras habla de su batalla contra el cáncer

Después de la anulación de la elección de Roy Barreras, él se fue a Estados Unidos a realizarse una cirugía para el tratamiento de su cáncer de colon y había decidido permanecer en silencio por meses.

Logré convencerlo de que hablara hoy con nosotros de su libro “Bailando con la muerte” en el que habla de la batalla que ha librado contra el cáncer y que está ganando.

En el último año Roy Barreras protagonizó varios hechos políticos innegables, entre ellos:

Logró armar la coalición congresional más grande de la historia Lo hizo alrededor de un presidente de izquierda que terminó apoyado por casi todos los partidos tradicionales. En su momento hubo hasta conservadores fervorosamente petristas. Logró los votos para una reforma tributaria muy severa, por una menos ambiciosa casi tumban al presidente Iván Duque.

Cuando ya estaba terminando su período en la presidencia del Senado, puesto al que llegó en contra del parecer de los dirigentes más radicales de la izquierda, Roy se quedó sin cural. Su elección fue anulada.

Todo esto pasaba mientras lidiaba con un cáncer de colon. Las estadísticas señalan que ese tipo específico de cáncer mata casi al 40 por ciento de las personas que lo padecen.

Esta semana lanzó su libro, con la reseña de su lucha exitosa, y para hacerlo bailó tango con una pareja caracterizada como una catrina, la célebre calavera mexicana. Un baile cómico y macabro, como según algunos es el propio Roy.

La presentación fue una especie de cumbre de la clase política sin importar diferencias. Algunos dijeron que el presidente del congreso, Iván Name, lograba más fácilmente el quorum en ese teatro que en el Capitolio.

Roy que es médico, y antes de serlo fue taxista, se acaba de posesionar como Embajador ante el Reino Unido y pronto partirá hacia Londres.

Habitualmente uno habla con Roy Barreas de política pero hoy hablaremos de su supervivencia. Buenos días, señor embajador en Gran Bretaña. Nunca un taxista había hecho semejante carrera. ¿no está para haberse quedado sin puesto hace apenas unos meses?

No me perdonarían si no le pregunto por el caso de Nicolás Petro ¿Usted cree que el tema puede comprometer la continuidad del Gobierno que usted ayudó a elegir?

Muchas gracias a Roy Barreras por esta conversación sobre enfermedad y supervivencia. Y hablando de Nicolas Petro tenemos un jugoso Bonus Track.

Bonus track

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recibió en las últimas horas un memorial de un miembro del Partido Colombia Humana, informándola sobre presuntas irregularidades en el caso de Nicolás Petro, el hijo del presidente.

El documento está dirigido a Pedro Ralón Orellana, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, y Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión.

El papel sostiene que la Fiscalía cometió abusos de poder en la captura y detención temporal de Nicolás Petro para presionarlo a autoinculparse y cita un informe de la propia CIDH que señala que: “bajo ninguna circunstancia debe tolerarse la utilización de la detención preventiva como un mecanismo para forzar a las personas a realizar confesiones, señalar a otros sospechosos, o para inducirlas a autoinculparse y optar un juicio abreviado como una vía para acceder de forma pronta a su libertad”.

También dicen que el fiscal Mario Burgos intimidó y presionó al abogado titular de Nicolás Petro, el constitucionalista Juan Trujillo, hasta hacerlo renunciar a la defensa.

Sin embargo, lo más duro que dice el documento –que a partir de ahora ustedes pueden ver en la página de La W–, y lo que afecta directamente al partido político Colombia Humana, es que el fiscal Mario Burgos presionó a Nicolás Petro para que renunciara a la Asamblea del Atlántico con lo cual Colombia Humana se quedó sin una representación que había ganado por el estatuto de la oposición. El escaño de Nicolás Petro era, según el memorial, el único de oposición en el Atlántico.

Sobre eso dice textualmente “la ley colombiana no dispone de ninguna limitación de derechos políticos en la fase actual del proceso, ni exigía dicha renuncia como requisito para el acceso a beneficios por colaboración”. Por eso aseguran que hubo un abuso de poder del fiscal Mario Burgos.

Eduardo Noriega de la Hoz, una de las personas más cercanas al Jefe de Estado, firma la carta. Noriega es el esposo de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, pero más allá de eso es una persona de la entraña del presidente Petro y en más de una ocasión ha sido el encargado, por ejemplo, de ofrecer ministerios.

Sin embargo las fuentes insisten en que esta comunicación a la CIDH no tiene que ver con el mandatario sino con el partido político Colombia Humana. Ustedes decidirán si lo creen. Por mi parte pienso que un memorial de estas características no lo envía a Washington un amigo del presidente, sin su bendición.

Ahora, todos vimos que el presidente se comprometió públicamente a no interferir de ninguna manera con la investigación de la Fiscalía a su hijo Nicolás.