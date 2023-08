¿La reducción de la jornada laboral afectaría el día de la familia? Le explicamos

El expresidente Álvaro Uribe Vélez impulsó la ley 2021 de 2021, la cual logró ser aprobada para la reducción de horas laborales en Colombia de manera progresiva, El objetivo de esta legislación es pasar de trabajar 48 horas a 42 semanales, dentro de un periodo de cuatro años. Esta ley entró en vigor el pasado 16 de julio, estableciendo la disminución de 1 hora. Esta completará su fase de cumplimiento en 2026.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, mencionó que la reducción de horas “Significa que cada hora de trabajo valdrá un poco más. De esta manera, quienes tienen recargos nocturnos y dominicales, sus recargos se le podrán incrementar”

Hay que mencionar que la ley prescribe que los horarios de trabajo diarios pueden ser flexibles, teniendo como máximo 9 horas laborales y como mínimo 4 horas. Cabe resaltar que, a pesar de la flexibilidad, el empleado no debe sobrepasar las 42 horas semanales adscritas.

Además, el empleador no puede establecer dos turnos laborales diarios al trabajador.

Frente a la reducción de horas laborales, esto no implica un recorte en la remuneración salarial. De igual forma, no se verán afectados otros factores como los beneficios prestacionales, o el valor de la hora de trabajo. La pensión de los trabajadores tampoco tendrá algún impacto, ay que el monto de cotización se mantiene de la misma manera.

¿Habrá día de la familia con la reducción de horas laborales?

Debido a la reducción de horas laborales, según el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, el Día de la familia ya no existirá más. Esta fecha, el cual es otorgado a los trabajadores cada 15 de mayo, a través de la Ley 1857 de 2017, ya no tendrá vigencia; esto, para no afectar la retribución salarial, teniendo en cuenta la disminución de la jornada.

El viceministro señaló que “según esta norma (Ley 2101 de 2021), en su artículo sexto, señala que una vez se aplique esta reducción de la jornada de trabajo desaparecerá el día de la familia. Es decir, los empleadores quedarán exonerados de dar este derecho. Adicionalmente, de las dos horas dedicadas semanalmente a actividades de cultura, capacitación y recreación, también una vez aplicada la reducción, quedarán exonerados”.

Fechas de cumplimiento para la reducción de la jornada laboral

El cumplimiento de la ley tendrá que darse dentro de un periodo de cuatro años desde que entra en vigor, es decir, que habrá plazo hasta el 2026 para llegar a las 42 horas. Estas son las fechas de funcionamiento:

· 16 de julio de 2023: reducción de una hora laboral pasando de 48 a 47 horas semanales.

· Desde el 16 de julio de 2024: se reducirá una hora más, pasando de 47 a 46 horas laboradas por semana.

· Desde el 16 de julio de 2025: a la jornada laboral se descontarán 2 horas, quedando con 44 horas semanales.

· Por último, a partir del 16 de julio de 2026: la jornada laboral tendrá dos horas menos, estableciendo un máximo de 42 horas de trabajo a semanales.