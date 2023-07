El ABC de la reducción de la jornada laboral

En entrevista con Sigue La W, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, entregó detalles de cómo aplicará y todo lo que deben saber los empleadores y empleados sobre la reducción de la jornada laboral, la cual aplicará desde le próximo 16 de julio.

Para empezar, el viceministro comentó que esta es una norma que a partir del próximo domingo tiene dos años de vigencia. “La reducción laboral es gradual, es decir, este año será una hora, el próximo año será otra hora y así sucesivamente para terminar en cuatro años en la jornada laboral de 42 horas semanales, que se acerca a los estándares internacionales”.

En cuanto a la preocupación que hay por parte de los empresarios ante un posible aumento de los costos laborales, el viceministro explicó que “esta ley lleva dos años, las empresas han tenido este tiempo para irse preparando para los cambios. Hoy la aplicación es de una hora, muchas empresas del sector privado han reducido la jornada laboral hace años (…) entonces esto también implica una manera distinta de organizar el trabajo para hacerlo más productivo”.

¿En el caso de un vigilante, cómo aplicaría la reducción de la jornada laboral?

Ante la pregunta de un oyente, quien se dedica a la vigilancia, el viceministro comentó que “los vigilantes tienen una reglamentación especial, que es la Ley del Vigilante, a ellos en la práctica, lo que se va a convertir esto es en el pago de una hora extra adicional, es decir, una hora de trabajo suplementario, que ya se ha previsto por las empresas y los gremios”.

¿Las empresas serás autónomas en la decisión de cómo se va a reducir la jornada laboral?

Sobre este punto, Palma especificó que “el empleador puede organizar la distribución de esta jornada en cinco o seis días a la semana, de acuerdo con la actividad en concreto”.

¿Se va a reducir el salario por trabajar una hora menos?

En cuanto a una de las mayores preocupaciones de los empleados, el viceministro dejó claro que “la norma es clara que no se puede disminuir el salario, si gana dos millones por trabajar 48 horas, va a ganar 2 millones por trabajar 47 horas”.

¿Qué puede o qué no puede acordar una empresa con sus empleados?

“Lo que debe hacer la empresa es simplemente reducir de 48 a 47 horas la jornada laboral. Si trabaja los sábados, reducir una hora el sábado, incluso puede hacer una reducción diaria para que la sumatoria al final, porque hoy la norma vigente establece que se puede ampliar hasta 9 horas sin autorización del MinTrabajo, si se adapta a 5 días de jornada laboral”, especificó el viceministro.

Añadiendo que el propósito de la norma es que “haya una hora y en cuatro años haya cuatro horas para más disponibilidad a las familias, a otras actividades y obviamente que esto implique productividad, que los trabajadores sean más productivos con sus empresas”.

¿Qué debe hacer un trabajador si su empleador no se quiere sumar a esta ley?

Ante esta situación, el viceministro resaltó que esa norma es de orden publico y de obligatorio cumplimiento. “Un trabajador que sienta que no se cumpla una norma laboral, puede acudir, incluso de manera anónima, a los canales del Ministerio del Trabajo para adelantar las investigaciones a las que haya lugar”.

¿La reducción laboral puede aplicarse para empleados que trabajan menos de 48 horas?

Sobre este punto, el viceministro resaltó que inicialmente la norma no aplicará para estas empresas, “la norma establece la posibilidad que las empresas se anticipen inmediatamente a las 42 horas, no necesitan esperar los cuatro años (…) al final, esto es un gana-gana, es necesario que los trabajadores ganan más tiempo libre, pero las empresas también tienen que ganar, necesitamos que ellos ganen en productividad”.

Aclarando que para empleados que trabajen menos de 42 horas a la semana no aplicará esta reducción.

¿La reducción de la jornada laboral también aplicará para los empleados públicos?

El viceministro puntualizó que esta reducción no aplica para los trabajadores públicos porque ellos tienen jornadas inferiores a 48 horas. “Vamos a estudiar esa reducción para igualarlo al sector privado, pero vamos a estudiar los impactos y los costos, no aplica para el sector público”.

¿Van a desaparecer los turnos de ocho horas?

“En muchas actividades se adaptan a esa reducción, en otras ocasiones lo que pasa es que termina siendo el reconocimiento de un plus de una hora extraordinaria para el trabajador, siempre y cuando tenga la autorización del Ministerio para trabajar horas extra”, señaló.

¿Se puede hacer un acuerdo con el empleador para seguir trabajando las 48 horas, pero que esas horas adicionales se compensen con días de vacaciones?

El viceministro fue tajante al decir que esta práctica no se puede hacer, “no está permitido compensar tiempo con tiempo, es una práctica que debo reconocer, pero no es legal y obviamente no debería ser así”.

Todos los detalles a continuación: