Repudio por silencio de la Alcaldía de Cartagena ante homicidio de concejal y empresaria

Cartagena

Las cifras de homicidios en Cartagena van en aumento, día a día se reportan hechos sicariales en diferentes sectores de la ciudad que enlutan a centenares de familia, quienes piden justicia a las autoridades y solidaridad de la Administración Distrital.

En lo que va del mes de agosto se han reportado 11 homicidios y durante el fin de semana se confirmaron tres sicariatos, hombres armados llegaron al barrio El Carmelo y asesinaron joven identificado por las autoridades como Yeison Castro Luna.

“Según lo manifestado por la comunidad, dos particulares que se movilizaban en una motocicleta desenfundan un arma de fuego y lo lesionan. Familiares del occiso llegaron hasta el lugar de los hechos llevándose el cuerpo en un vehículo, hasta la Clínica Urgencias de Blas de Lezo donde fallece”, indicó la Policía Metropolitana de Cartagena.

Posteriormente sicarios llegaron hasta el barrio Blas de Lezo, allí asesinaron a una mujer identificada como Laura Vanessa Molinares Martínez, de 34 años.

“Presentó varias lesiones por proyectil de arma de fuego, falleció por la gravedad de las heridas. Según testigos, la víctima se encontraba dentro del restaurante, cuando ingresa un sujeto y sin mediar palabra le causa las lesiones”, dijo la Policía.

Luego otro grupo de sicarios fueron hasta el barrio San Francisco y acabaron la vida del concejal de Tolú e hirieron gravemente al candidato a JAL por el Partido Liberal Luis Carlos Meléndez Cortés.

“Se presentó el homicidio del señor Ronald David Gómez Cervantes de Tolú Sucre, presenta lesiones con proyectil de arma de fuego, fue trasladado a la Clínica San José de Torices donde ingresó sin signos vitales. Del mismo hecho, resultó lesionado el señor Luis Carlos Meléndez Cortez, de Cartagena, pensionado de la Policía Nacional, también herido con proyectil de arma de fuego, remitido a la Clínica Cartagena del Mar donde se encuentra en cirugía”, informó la Policía.

La Institución señaló, “manifiesta la comunidad que el hoy occiso se encontraba departiendo con el lesionado en vía pública, fueron abordados por dos particulares, el parrillero sin mediar palabra desenfunda un arma de fuego y les causa las lesiones”.

SOBRE LAS VÍCTIMAS

De Laura Vanessa Molinares Martínez, allegados contaron que la asesinaron dentro de su propio restaurante, el cual había inaugurado recientemente, en videos quedo gravado el momento del crimen.

Sobre el concejal de Tolú aseguró la comunidad, que se encontraba en el quinceañero de una de sus hijas, en compañía del líder político.

“El equipo de gobierno de la Alcaldía de Santiago de Tolú, en cabeza del alcalde José Chadid, lamentan profundamente el fallecimiento del concejal Ronald David Gómez Cervantes; deseando que Dios los tenga en su santo reino. Enviamos un mensaje de solidaridad y consuelo a toda su familia”, expresó la Alcaldía de Santiago de Tolú.

Sobre estos hechos sicariales, la Policía Metropolitana de Cartagena no reportó capturas, el coronel Wharlinton Gualdrón Gualdrón, comandante de la Metropolitana, manifestó que se buscan a los responsables de estos hechos.

“La Policía Nacional, a través del grupo de investigación criminal y el cuerpo técnico de investigación (CTI), adelantan todas las indagaciones que permitan dar con la captura de los responsables de estos hechos; al tiempo que invita a la comunidad a aportar información que nos ayude a judicializar a los autores de estos”, dijo el coronel.

Cartageneros aseguran que este mensaje no es un parte de tranquilidad, indican que siempre las autoridades expresan lo mismo, pero no se reportan capturas.

En la ciudad esperaban pronunciamiento de la Administración Distrital, un consejo de seguridad liderado por el alcalde William Dau y la secretaria del interior, Ana María González, “pero ni siquiera hubo pronunciamiento, ni condolencias a las familias”, esto ha causado repudio entre la ciudadanía.

Concejales repudiaron la presencia de la secretaria del interior, Ana María González, en la corporación donde llegó a instalar las sesiones extraordinarias.

“Las familias de los cartageneros merecen respeto, ese discurso que usted trajo aquí deja tanto que desear de una funcionaria que trabaja en la seguridad de la ciudad. Si yo hubiese sido usted, no hubiese dejado que el alcalde me eligiera delegada para representar a la Administración, debe darle vergüenza estar ahí”, le dijo la concejal Gloria Estrada.

Puntualizó, “sabe que estuviera haciendo usted en este momento, un consejo de seguridad de lo que está pasando en la ciudad de Cartagena, o es que la ciudad de Cartagena no tiene dolientes”.

“Usted es para que estuviera convocando un consejo de seguridad, más de 7 muertes, mujeres entre ellas, lideres sociales, incluso que hacen parte del Partido Liberal al cual yo pertenezco. Dónde está el pronunciamiento del alcalde, por qué no sacó un Facebook Live, qué va a pasar en esta ciudad, robo armado en Bocagrande y no hay resultados, no hay capturados de ninguna especie”, enfatizaba la concejal.

Aseguró, “la ciudad de Cartagena no soporta más, queremos ver pronunciamiento por parte de esta Administración, por lo menos lamento profundamente lo que está pasando en Cartagena; ¡ah no!, pero usted cree que nosotros somos hijos de usted, que usted viene a regañarnos porque no aprobamos el proyecto, para que ustedes metieran cargos y cargos para apoyar a sus candidatos”.

“Ya nadie les cree el cuento que van a salvar a Cartagena, usted vino a pelear plata, más plata para la Administración de William Dau, yo quiero decirles desde ahora que mi voto es negativo para más plata”.

Ante la tensión que se vivía en el Concejo, el presidente de la Corporación, Lewis Montero, pidió control del lugar, concejales refutaron que estaban en exposición de motivos ante la crisis de seguridad que enfrenta Cartagena.

La Alcaldía sigue en silencio, el Alcalde un día después de los homicidios decidió participar de una ciclovía dominical, donde fueron protagonistas las mascotas.