En municipio de Sucre, pensionados denuncian llevar 7 meses sin recibir su pago de pensión

En el municipio de Sucre, departamento de Sucre, muchos pensionados de la Alcaldía, la mayoría de ellos de la tercera de edad, salieron a hacer una huelga porque no les ha llegado el recurso pensional desde enero de este año.

A su vez, también reclaman la prima navideña del año 2019. Por este motivo y para hablar sobre la denuncia, hablaron en Sigue La W dos de los varios afectados: Adriana Oviedo y Héctor Yépez Castellar.

“Este año no hemos recibido ni un solo mes de pago, son personas de la tercera edad, no pueden prácticamente ir hasta la Alcaldía. Lo que dijo la alcaldesa fue que pagaba en octubre todo, pero en estos meses no podremos satisfacer nuestras necesidades porque no hay pago”, dijo Oviedo en su primera intervención.

Resaltó que la situación es más compleja para los mayores porque “las personas de la tercera edad no tienen cómo salir a buscar el pan de cada día”.

“Son cosas que nos preocupan porque pasan días, meses, nos deben una prima del 2019, de la administración pasada. Julia Mercado era quien nos debía pagar eso y no nos dan razón”, puntualizó.

Les dan diferentes versiones

También explicó que les dicen que el Ministerio de Hacienda sería el encargado, sin embargo son pensionados directos de la Alcaldía. “Somos pensionados directamente de la Alcaldía, no de otro fondo, por lo tanto, la Alcaldía nos debe responder por la pensión, por eso tocamos las puertas de los medios, porque necesitamos buscar una solución al problema”.

Adicionalmente, que “nos decían que no abría la plataforma, que estaban haciendo el empalme entonces la persona que estaba no sabía hacer el proceso, de ahí en adelante que el Ministerio de Hacienda no gira los dineros, pero nosotros somos pensionados de la Alcaldía”.

Por su parte, Héctor Yépez, quien tiene 86 años y es afectado, explicó que “la prima del 2019 no nos ha llegado, estamos prácticamente sobre ese problema, no sabemos si el Ministerio de Haciendo gira la plata, la alcaldesa dice que el Ministerio de Hacienda no ha girado nada, el mes pasado nos dijo que el 25 de ese mes nos iba a pagar, luego se pasó y nada. Ayer hicieron ocho días nos hizo una cita a la oficina de ella para que fuéramos y nada, nos quedamos esperando esa cita”.

Sigue La W buscó la ‘otra cara de la moneda’, la alcaldesa del municipio, Julia Mercado. Se contactó con ella el 14 de agosto, dijo que iba a conceder la entrevista, este 15 de agosto se le llamó, se le insistió por WhatsApp pero no respondió.

