“Estoy decepcionado”: Dominic Wolf, a quien le prohibieron usar camiseta de Colombia

Youtuber Dominic Colombia explica en video por qué no volverá a usar la camiseta de la Selección en sus videos. Foto: captura de pantalla video Dominic Colombia

Dominic Fabian Wolf, o ‘DominicColombia’ como se le reconoce en redes sociales es un ‘influencer/youtuber’ de nacionalidad alemana que se ha caracterizado y se ha dado a conocer en los ecosistemas digitales de las redes sociales por distribuir contenido de entretenimiento, donde busca resaltar los diferentes rasgos de la cultura colombiana como por ejemplo, los platos o bebidas típicas de la región.

Su contenido lo llevó a ser condecorado con la cinta presidencial de honor de excelencia y con la cruz de la solidaridad social en Colombia, en octubre de 2022. Este hecho lo hizo público en redes sociales mostrándose agradecido con el país.

Como el mismo Dominic lo reconoció, en diálogo con La W, muchos de sus videos los ha realizado con la camiseta de la Selección Colombia, una prenda que tiene un importante valor emocional para el ciudadano alemán, debido a que le recuerda la positiva “primera impresión que tenía de Colombia en el 2014″, cuando se enamoró de la alegría de los hinchas durante el Mundial de fútbol en Brasil.

El ‘influencer’ reconoció que en un primer momento le emocionó haber recibido un comunicado oficial por parte de una institución que representa al país que, según explicó, ha “intentando dejar en alto” con sus videos. Pero, desafortunadamente, el comunicado incluía información que no le resultaría favorable.

“Me llegó un comunicado de la Federación, estaba super emocionado, pero en vez de decir algo positivo, me decían que tengo que retirar todos los videos con camiseta de la Selección Colombia, que tienen que ver algo con publicidad en mis redes sociales”, contó Wolf.

“Tuve que bajar más de 30 videos, de los cuales, estoy seguro, de que eran solo uno o dos en específico los que les molestó”, explicó el sancionado.

Pese a que asegura sentirse “triste y decepcionado” por ser contactado de esta manera, el ‘youtuber’ asegura que respeta la ley y que por eso bajó todos los videos en los que tenía la camiseta, buscando así zanjar cualquier problema legal.

Así lo confirmó Andrés Tamayo, secretario de la Federación, a La W: “lo que queremos es que haya cesado el uso comercial de la camiseta, como él (Dominic Fabian Wolf) lo reconoció, con eso quedaría zanjado”.

“Esto no tiene que ver con usar la camiseta, sino por usarla en colaboraciones comerciales con otras marcas que no han sido autorizadas, como si lo son nuestras marcas patrocinadoras”, amplió el funcionario sobre la notificación legal.

“Yo solo quería sentirme como un colombiano más, dejar el nombre del país en alto”, aseguró Dominic.

Pese a las explicaciones de Tamayo y, haciendo la salvedad de que obedeció la solicitud legal, el alemán se mostró en desacuerdo con la situación, porque, según indica, con algunos de sus videos buscaba ayudar a otras personas, en vez de buscar una asociación comercial significativa.

“Ya retiré todos los videos, uno por ejemplo donde estaba ayudando a promocionar un producto de un colombiano que vive en Europa y me dijeron que también tenía que retirarlo”, puntualizó Wolf.

Escuche la entrevista completa a continuación: