La crítica de Marelen Castillo a la relación entre el Gobierno Nacional y los gobernadores

Bucaramanga

La representante a la cámara Marelen Castillo estuvo en Bucaramanga en el lanzamiento de una campaña política a la alcaldía de la capital santandereana y previo al evento se refirió a la situación que vive el país y además de la participación de Rodolfo Hernández, de quien fue fórmula vicepresidencial, en las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre.

“Es un panorama muy complicado para el país, todos los días hay un chisme de este gobierno que demuestra que no está capacitado para ejercer su gestión pública, vemos una incoherencia total, una falta de respeto en las reuniones, lo primero que uno debe hacer es ser puntual”, agregó Castillo.

Habló también sobre la gestión pública y la ejecución presupuestal, señaló que los rubros ya están designados para las diferentes actividades por lo que el Gobierno Nacional no se debe escudar en la falta de recursos para no atender diferentes necesidades.

Sobre lo que se ha venido presentado con los reclamos de algunos gobernadores al presidente Gustavo Petro por la falta de comunicación con los territorios señaló que “eso empezó mal, recién se posesionó los dejó metidos” y fue enfática en decir que el país se maneja desde las regiones.

“Necesitamos que haya una buena articulación entre el Gobierno Nacional y Gobierno Territorial para poder realizar un proceso de gestión real para el país en donde sean atendidos los territorios y cómo se va a dar este proceso si no hay un diálogo y si no hay unas mesas de trabajo acordes a lo que necesita el país, si no se atienden las necesidades de nuestros gobernantes”, agregó la representante.

#NoticiaW | "Se necesita un buen relacionamiento territorial, sino no sé a dónde vamos a parar", dice la representante a la Cámara, Marelen Castillo desde Bucaramanga sobre el llamado de los gobernadores al Gobierno Nacional. pic.twitter.com/yvU7vFea9A — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 17, 2023

Sobre la participación política de Rodolfo Hernández en las elecciones del próximo mes de octubre señaló que “es una persona que tiene varias sanciones, que se tome una decisión acorde a la justicia colombiana y que eso permita que el pueblo santandereano pueda tener, sea el que decidan, un buen gobernador”.