No conocí esa carta: Néstor H. Martínez por advertencias de Jorge E. Pizano antes de morir

El abogado Miguel Ángel del Río, representante legal de la familia de Jorge Enrique Pizano, reveló a mediados de marzo de 2023 una carta en la que el ‘controller’ de Odebrecht, le pidió al fiscal general Néstor Humberto Martínez, que garantizara su seguridad, teniendo en cuenta que era un testigo clave dentro de ese caso de corrupción.

Señaló que la carta fue enviada el 27 de agosto de 2018, meses antes de la muerte en extrañas circunstancias de Pizano, que se presentó el 8 de noviembre del mismo año.

“Hoy más que nunca estoy convencido que Jorge Enrique Pizano fue víctima de un asesinato. 2 meses antes de su crimen envió una carta pidiendo protección urgente a Néstor Humberto Martínez. Jamás se la dieron. Destaparemos toda esa olla podrida (…)”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

A raíz de todo lo anterior, la hija de Pizano, Maria Carolina Pizano se ha pronunciado sobre los hechos incluso mencionando que tuvo una persecusión por parte de la Ficalía.

El exfiscal Martínez inició diciendo en Sigue La W sobre los que “el doctor Jorge Enrique Pizano, en diligencia que hizo ante la Fiscalía, no ante mí, porque ustedes creen que todos es ante mí, hizo una relación de lo que a su juicio eran contratos irregulares por 16.00 millones de pesos u 11.000, no tengo el documento a la mano, y esos contratos fueron de 86.000 millones”.

Además, se refirió a la carta revelada por el abogado Del Río y dijo que “¿usted cree que esa carta me llegó a mí? Le quiero decir que a la Fiscalía llegaban al día 8.000 cartas que me tenían como destinatario y no llegaban unca a mi despacho porque así no funciona el Estado”.

Añadiendo al tiempo que “ jamás conocí de esa carta, también se le dirigió a la fiscal, no puede ser prueba absolutamente de nada ”.

A la vez explicó que “el caso del doctor Pizano fue resuelto por un perito de la clínico que determinó que había muerto de causa natural. El director de Medicina Legal no intervino en la necropsia del señor Pizano, él no intervino en su necropsia”.

A la coyuntura se suma que María Carolina Pizano, hija de Jorge Enrique’ ha realizado eco de cuestionamientos que se han hecho en el marco del Caso Odebrecht.

Martínez expresó que “me duele profundamente que una hija de Jorge Enrique esté diciendo eso, me duele, me sorprendería que fuera cierto”, dijo.

Ya que según contó, “si el doctor Pizano tuviese en ese momento alguna duda o preocupación, no tenga ninguna duda de que hubiera tenido la oportunidad de llamarme y decirme que estaba pasando algo porque la relación personal con él era directa”.

