¿Qué serie está viendo el presidente Gustavo Petro?

Habitualmente el presidente Gustavo Petro tiene agenda hasta los fines de semana e incluso algunas veces se traslada hasta las regiones para allí tener su agenda presidencial.

Sin embargo, este último domingo 13 de agosto, el presidente tuvo un aire y sacó tiempo para ver televisión, esta vez se enganchó con una serie.

“El domingo pude ver televisión de nuevo; hacia tiempo no lo hacia, me pude ver una serie de Netflix que me emocionó y que les recomiendo. Se llama ‘Los pacientes del doctor García’. La serie española muestra por qué es tan indispensable hoy no volver a los fascismos de ayer que se impusieron a la fuerza en España y Argentina”, dijo el presidente.

El mandatario insistió que esta serie es un reflejo de por qué “es tan importante desatar una democracia en movimiento en Colombia”.