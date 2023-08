Si declara bajo juramento en JEP, me permite denunciarlo: Néstor H. Martínez a ‘Macaco’

En medio de su participación en el ‘Encuentro por la Verdad’ el excomandante de las Autodefensas, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, reveló que promete hablar ante la JEP en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez por algunos hechos, apenas ese tribunal le indique la fecha.

“Aspectos relevantes y desconocidos de la denominada parapolítica, y el cartel de la toga. Sus nexos con las administraciones de Mario Iguarán Arana y Néstor Humberto Martínez y sus respectivos periodos como fiscales generales de la Nación” manifestó.

De hecho, señaló que contará detalles de un supuesto plan de Martínez para afectar la imagen del hoy presidente de la república, Gustavo Petro, desde su administración en la Fiscalía.

“El otro componente que aportaré es tendiente al apoyo incondicional que de múltiples formas el exmagistrado José Leonidas Bustos dio en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente a través de la Fiscalía la imagen del hoy presidente Gustavo Petro” sentenció alias ‘Macaco’.

“Me parece una canallada, una infamia absoluta y el criminal que habla sigue cometiendo delitos”, dijo el exfiscal en su primera intervención.

“Es absolutamente falso lo que el señor acaba de decir hoy una reunión organizada, otra vez claro, por el canciller Leyva”, añadió.

Por otro lado, mencionó que el hecho de que ‘Macaco’ jure bajo gravedad en la JEP le permitirá denunciarlo penalmente.

“Yo quiero saber, él dice que va a declarar judicialmente, si hace una declaración bajo juramento ante la JEP va ser de maravilla porque me va a permitir denunciarlo penalmente por la gravedad de rendir un testimonio bajo juramento”, aseveró.

Posteriormente, sobre los señalamientos que hizo alias ‘Macaco’, expresó que “el señor Leónidas Bustos, exmagistrado de la Corte nunca tuvo que ver con el nombramiento del fiscal Moreno, en los audios que conservan ustedes eso mencionamos hace muchos años varias veces, el origen de ese nombramiento no había sido Leónidas Bustos”, contó.

Así mismo, especifica que “nunca he tenido ninguna relación con un paramilitar, no conozco a ningún ‘Macaco’. Incluso el señor Mancuso me tiene denunciado, entonces a qué se refieren estos bandidos”.

Por otro lado, también se refirió al señalamiento de ‘Macaco’ contra su persona de haber querido, presuntamente dañar la imagen del hoy presidente Petro.

“Y en lo que tiene que ver, que se haya hecho una acción contra el presidente Petro para afectarlo, él mismo (Gustavo Petro) sabe de mi boca la verdad. A él lo investigan en la Fiscalía por un negocio que se llama TGI, que fue la recompra que se hicieron de las acciones de la Transportadora de Gas de Bogotá cuando él era alcalde”, dijo.

Añadió que lo anterior “es un negocio que se hizo cuando se vendieron las acciones, entonces las vendieron por 400 millones de dólares, las vendió el distrito y al cabo del año los recompró en 800 millones de dólares, hubo un diferencial y se dijo en ese momento que era un peculado a favor de terceros. Resulta que lo que se logró demostrar por parte de la Fiscalía a partir de una prueba técnica de la entidad en mi administración es que la recompra por un valor superior a 400 millones de dólares estaba soportada técnicamente, no había peculado y no había qué imputarle al entonces Alcalde Gustavo Petro”.

Y en la misma línea, dijo que “esto lo sabe el propio Gustavo Petro porque fue objeto de una diligencia en la cual en 2021 él se retractó de una calumnia de la que yo había sido objeto y se retractó”.

Finalmente, sentenció diciendo que “yo estaré muy atento a ver en el momento que se judicialice en la JEP. Eso es un montaje hecho en la Cancillería”, concluyó.

Todos los detalles a continuación: