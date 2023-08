Comunidad se cansó de esperar y construyó puente artesanal en sector de Sisa en Úmbita

Tunja

El alcalde de Úmbita (Boyacá), Rafael Ramírez, confirmó que la comunidad del Valle de Tenza decidió construir puente artesanal en el sector del colapsado puente Sisa, para solucionar la movilidad en la zona ante la suspensión de las obras que adelantaba la Gobernación de Boyacá.

“Al ver que no hay una solución pronta, la comunidad acude a diferentes planes porque no se van quedar quietos; se dieron a la tarea de la construcción de un puente artesanal desde hace ocho días”, dijo el mandatario municipal.

Según Ramírez la Gobernación suspendió las obras y desisten de construir el puente teniendo en cuenta que es un sector de falla geológica grande.

“Se requiere de un estudio especializado y ellos (Gobernación de Boyacá) nos dicen que nos van a colaborar con un estudio para un viaducto, pues es una obra que no se sabe cuándo se va hacer, teniendo en cuenta que su costo es bastante elevado”, dijo el alcalde.

Así mismo, desde la Administración Municipal se espera que el puente artesanal no cause riesgo alguno. “Aunque han disminuido la lluvias, pero en ese sector hay crecientes súbitas. Esperamos que allí no ocurra una catástrofe”.

Sostuvo que puso en conocimiento de la situación al secretario de Infraestructura de Boyacá, John Piña. “Le envié video y fotos de que ya estaban terminando el puente artesanal. Él no me contestó al respecto, vamos a esperar que decisión toma la Gobernación porque como municipio nosotros no tenemos mayor injerencia, ya que es una vía departamental”.

Dijo que no se ha convocado el Consejo de Gestión del Riesgo a los alcaldes de Úmbita, Pachavita, Garagoa y Chinavita como la Gobernación se había comprometido.

“Son temas que se deben dialogar con urgencia. Estamos dispuestos a enviar comunicación a la Gobernación de Boyacá reiterando la necesidad de hacer el comité para tomar medidas”, puntualizó.