No sabemos cuándo vamos a volver a recuperar la paz en Ecuador: Yaku Pérez

Yaku Pérez, candidato presidencial de Ecuador por la alianza ‘Claro que se puede’, habló en La W sobre las garantías electorales que hay en ese país. De acuerdo con Pérez, “estamos en una incertidumbre, en una confusión total, nunca pensamos que al país iba a llegar el crimen organizado y esos momentos de violencia estructural. Parecía que eso era totalmente extraño para nosotros, pero hoy lo vivimos en carne propia y es una preocupación latente para los candidatos”.

Añadiendo que “no sé en qué momento pasamos de la isla de paz al infierno en el que vivimos hoy”.

De igual manera, detalló que “hoy es distinto por el contexto en el que vivimos, nunca pensamos ser el segundo país más violento de América Latina y nunca habíamos pensado estar en esta violencia estructural con asesinatos de alcaldes, concejales e incluso un candidato a la Presidencia”.

Por otra parte, Pérez se refirió al asesinato del también candidato Fernando Villavicencio, asegurando que “yo creo que no solamente es el tema del narcotráfico, sino que hay una relación de política dentro de los móviles del asesinato (…) no me atrevo a decir quién es el responsable porque es la Fiscalía quien debe determinarlo. Las investigaciones deben ser serias, objetivas y usando todos los métodos científicos porque no hay crímenes perfectos”.

Para finalizar, el candidato presidencial habló sobre los altos niveles de violencia en ese país, señalando que “nada surge de la nada y esto a mi criterio viene como una olla de presión calentándose de a poco, esto comenzó desde el gobierno del expresidente Correa. No sabemos cuándo vamos a volver a recuperar la paz”.

Escuche la entrevista completa a continuación: