Rodolfo Hernández pidió apoyo para candidato del Centro Democrático en Córdoba

El excandidato presidencial y hoy aspirante a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, desde la ciudad de Montería pidió apoyo para el candidato a la Gobernación de Córdoba por el Partido Centro Democrático, Ciro de León Brand. Además, lanzó duras críticas por el incumplimiento de importantes proyectos de acueducto que esperan siete de los 30 municipios de Córdoba hace más de 8 años.

“Acabamos de ver unos tubos que trajeron para hacer la conducción de 45 kilómetros y llevar agua a la zona costanera; esos vienen de Brasil, y me dicen que están desde el 2014 en eso. Es decir, van para 10 años y no ponen los tubos ¿Qué quiere decir eso? Que se preocuparon por comprarlos, pero no hacer la instalación y ponerlos en operación, ¿Quiénes pagan? Los más pobres del departamento”, dijo Rodolfo Hernández.

“Aquí en Montería, políticos con chequera se convierten en ladrones que traicionan todos los intereses de la gente. Aquí tienen a Ciro de León, a quien conocí en mi campaña y me impresionó lo que me dijo, hablando de Córdoba; están parados en una mina de oro, seguramente como lo estamos en Santander y todos los colombianos”, agregó el ingeniero Hernández.

Asimismo, señaló que “la gente que trabaja en el campo sobrevive, no vive, porque no prestamos atención para qué es buena Montería y no hay una dirección del Estado en ese sentido. Aquí se han puesto a repartir tierra, pero la tierra sola no produce nada, se necesita un acompañamiento técnico y de inversión a mediano y largo plazo. Lo que veo aquí es que si siguen votando por ladrones no pidan resultados diferentes a los que han tenido, estamos a tiempo”.

Por otra parte, el candidato a la Gobernación de Santander también lanzó duras críticas en contra de los entes de control, especialmente a la Procuraduría General de la Nación que, recientemente, lo sancionó con suspensión e inhabilidad especial por un periodo de cuatro meses, tras hallarlo responsable de tratar en términos irrespetuosos y desobligantes a un veedor ciudadano, durante una actividad pública realizada en el parque Solón Wilches, en Bucaramanga.

En ese sentido, precisó que “la procuradora puede dictar todas las resoluciones que quiera, pero tiene que revisar el Consejo de Estado; primero hablan paja... y hasta que no me notifiquen tengo tiempo para presentar el recurso ante el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estoy en eso, pero hoy estoy habilitado”.