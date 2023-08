“Me has dado la fuerza para conseguir algo único”: Olga Carmona por muerte de su padre

Olga Carmona, campeona del mundo con la selección española como mejor jugadora y goleadora de la final del torneo contra Inglaterra (1-0), expresó esta madrugada que “sin saberlo” tenía su “estrella antes de que empezase el partido”, tras el fallecimiento de su padre que conoció al término del encuentro, y aseguró que le ha “dado la fuerza para conseguir algo único”.

“Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, publicó la futbolista en un mensaje en sus redes sociales.

Esta noche, la RFEF informó del fallecimiento del padre de Olga Carmona. “La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos Olga, eres historia del fútbol español”, afirmó la entidad.