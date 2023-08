Quieren confundir el que no vaya a un evento con supuestas enfermedades: Petro

El presidente de Colombia Gustavo Petro. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Varios han sido los cuestionamientos al presidente Gustavo Petro por sus ausencias y modificaciones continuas de su agenda. Ante esto, el mismo mandatario a través de su cuenta de Twitter respondió asegurando que no tiene complicaciones de salud y que todo se trata de encerronas.

“Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas”, dijo.

El mandatario reiteró que ha hablado con transparencia y más aún cuando ha puesto sobre la mesa si propuesta de Acuerdo Nacional donde los colombianos e instituciones deben unirse en pro de un mejor país.

“Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo”, agregó el mandatario.