En ningún momento lo son: senadora Gloria Flórez por denuncia de ‘cupos de gasolina’

El pasado martes 22 de agosto salió a la luz un reclamo por cupos que estarían ganando algunos senadores para el combustible y los peajes de sus esquemas de seguridad (en el marco de la discusión de la reducción del salario de congresistas). Aunque la seguridad principal la presta la Policía Nacional, teniendo en cuenta el nivel de riesgo hay congresistas que tienen asignados vehículos y personal de la Unidad Nacional de Protección.

Esa información se mantenía en reserva, pero este martes el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, reveló un listado de 12 colegas suyos que se estarían beneficiando de esos bonos.

En ese listado revealdo por el senador Uribe aparece el nombre de la senadora Gloria Flórez del Pácto Histórico, quien pasó por los micrófonos de La W para pronunciarse sobre esa denuncia conocida como ‘cupos de gasolina’.

“Hay personas nuevas como yo que estamos haciendo un esfuerzo por el acompañamiento a las poblaciones y considero que los medios de comunicación, además de mostrar este tipo de debates deberían revelar el trabajo compro0metrido que se hace en el Congreso”, dijo en su primera intervención.

Así mismo, agregó que “soy defensor de derechos humanos y tengo esquema de protección porque he sido víctima de múltiples amenazas, también estuve en el listado de Carlos Castaño, incluso en el gobierno de Álvaro Uribe me entregaron el esquema, soy una de las personas que ha trabajado desde los derechos humanos”.

Y en la misma línea, que “cuando llego al Congreso no dejo de ser defensora de derechos humanos. Nosotros tenemos derecho a dos camionetas, a mí me entregaron una nueva del Senado y me dejaron la que tenía como esquema”.

Pero que, según mencionó, “ la gasolina, los traslados y los gastos de mis escoltas los cubro con mis ingresos ”, puntualizó.

Explicando al tiempo que “quiero aclararle a la opinión pública que el Estado colombiano tiene unas obligaciones, compromisos de reparación a las victimas que implican esquemas de protección y hay otros defensores de derechos humanos que cuentan con esquemas muy amplios y la UNP también cubre esos traslados de 6 o 5 escoltas”.

Y al cierre de la entrevista respondió a quien reveló la lista, el senador Miguel Uribe.

“En ningún momento son cupos. Lo que están haciendo son cortinas de humo para tapar cosas, lo que hace Miguel Uribe es enredar, por qué el señor Uribe solo muestra los casos del Pacto Histórico, pero no de Vela y otros de otros partidos que tienen también medidas especiales, o expresidentes que tienen a veces 200-300 escoltas”, contó.

Finalmente expresó que “creo que es un ataque dirigido a los defensores de derechos humanos, no nos inventamos esto, esto no es un privilegio, sino ha sido realmente la necesidad”.

Mencionando nuevamente que ella es quien, con sus ingresos, cubre gastos de traslados incluida la gasolina.

Escuche la entrevista completa a continuación: