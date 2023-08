“Coincido con Petro, llegó el momento de industrializar las regiones”: gerente de Fedecafé

El gerente de la Federación de Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, habló en Sigue La W sobre las políticas del presidente de la República, Gustavo Petro, y como estas afectan o benefician al sector cafetero de Colombia.

Así las cosas, Bahamón coincidió con Petro en que la geografía del café ha cambiado, por lo que es hora de industrializar las regiones y la agricultura.

“El presidente en su Plan Nacional de Desarrollo ha querido enviar un mensaje sobre el desarrollo agrícola del país (…). Coincido con el presidente de que llegó el momento de buscar la industrialización en las regiones. No me acomodo a un discurso, no olviden que no me eligieron; me contrataron”, afirmó.

Asimismo, reconoció que el panorama del café en Colombia está cambiando. “Si bien es cierto que dicen que entró por los Santanderes, sabemos perfectamente que se cultiva en la ladera Andina”.

“Nosotros no podemos esperar que los resultados sean distintos si seguimos haciendo lo mismo: exportando la materia prima”, añadió.

¿A qué se refiere con industrialización?

“Vengo del sector privado y la generación de consumo nos permitirá hacer una oferta de productos. Entonces, esto es oferta y demanda. Por eso he hablado de la necesidad de explorar otros mercados y que tengamos una diversificación del riesgo exportador”, explicó.

¿Afecta el Fenómeno del Niño a los cafeteros?

“Este traerá luminosidad, lo que quiere decir que pasamos de las lluvias inclementes a la luminosidad. En principio el Fenómeno del Niño favorecerá a la caficultura colombiana porque una mayor luz que puede ayudar a que haya una fotosíntesis de la planta”, aseguró.

No obstante, destacó que lo malo y lo preocupante es qué tan fuerte será el Fenómeno del Niño: leve, moderado o crítico.

Pensión para los cafeteros, ¿en qué va?

Sobre este punto, mencionó que no la Federación Nacional de Cafeteros no puede “suplantar al Estado”, pues es el Congreso quien legisla y crea las leyes en Colombia. Por eso, mencionó que “debe haber una reforma pensional que cobije a los agricultores”.

Además, mencionó que todos los agricultores del país: “los paperos, los bananeros, los plataneros, los arroceros, los cafeteros tienen la misma condición y no cuentan un sistema de pensión que lo acompañe”.

Al respecto, nombró la preocupación de que la caficultura se está envejeciendo: “no tenemos ningún incentivo para los jóvenes entren”.

De esta manera, recordó que él es el gerente de una entidad privada, de un negocio que maneja $14 billones en Colombia, por lo descartó ser un “burócrata”.

Finalmente, le respondió al exministro de Hacienda Rudolf Hommes, quien le hizo una fuerte crítica por su manejo de la Federación.

