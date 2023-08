Oposición venezolana inicia campaña para primaria en medio de amenazas al proceso

Esto en medio de amenazas y agresiones contra varios candidatos, así como de sombras que existen sobre el proceso y una posible decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que bloquee la elección.

También se le suman las divisiones internas dentro de varios factores opositores que se han acrecentado en los últimos años.

El político vinculado al oficialismo, Luis Ratti, que introdujo varios recursos ante el Máximo Tribunal contra la primaria, también solicitó este martes ante la Fiscalía una orden de captura contra la candidata María Corina Machado, vinculándola a supuestos planes desestabilizadores, así como exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) un pronunciamiento.

En medio de este proceso en el que la oposición busca elegir un candidato único para las presidenciales de 2024, que aún no tiene fecha, Nicolás Maduro llamó a activar las llamadas cuadrillas defensoras de paz y los más de cuatro millones de milicianos en un “plan especial antigolpe” a raíz de unas declaraciones del opositor venezolano radicado en España, Antonio Ledezma.

“El país no necesita un vengador. Necesita un constructor”

El candidato opositor Henrique Capriles señaló, durante el inicio de la campaña, que “el país no necesita un vengador. Necesita un constructor”.

Ante las agresiones, de las que cuenta ocho contra él y su equipo desde mayo, y las amenazas a la primaria, el dos veces excandidato presidencial hizo un llamado a sus seguidores a estar preparados y organizados y es que Capriles no descarta que el día de la primaria, el gobierno bloquee los accesos a combustible e incluso el servicio eléctrico.

“¿Qué tiene que ver la primaria con el gobierno? Esto es un asunto de la oposición”, dijo refiriéndose a las declaraciones de varios voceros del gobierno en relación con el proceso opositor.

También se refirió a las supuestas declaraciones de Ledezma, rechazando cualquier llamado a una rebelión.

“¿Cuál rebelión? ¿Llamándola desde Madrid? ¿Se va a venir para acá? No vamos a volver a pegarnos con la misma piedra”, dijo.

En relación con una supuesta negociación con el gobierno para confirmar un nuevo CNE, Capriles insistió en que el único proceso de negociación es el de México y recordó que éste está paralizado desde noviembre de 2022.

Para él, el nuevo CNE que designará la Asamblea Nacional electa en 2020 y de mayoría oficialista es “espanta votos”. Sin embargo, aseguró que su ruta será electoral.

Contra la “ideología de género”

Otro candidato opositor que se pronunció este martes fue el socialcristiano, Roberto Enríquez que señaló que en su programa de gobierno hay un eje central “en la defensa de la familia, de la maternidad, de los niños y su integridad y del bebé no nacido. Este candidato le abre combate público y abierto a la ideología de género”.

Enríquez agregó que “los adultos que tienen una orientación sexual” no debían alarmarse porque, dijo, su posición no es contra ellos sino “en defensa de niños, familia y bebés no nacidos” sin explicar a qué se refería con la “ideología de género”.