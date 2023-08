“Algunos mercados de crédito funcionan casi como un cartel”: Superfinanciero

La realidad financiera por la que atraviesa el país, que estaría limitando el desarrollo económico y entorpeciendo la transición entre el ahorro y la inversión, llevó al Superintendente Financiero, César Ferrari, hacerles un llamado de atención a la banca asegurando que deben ser eficientes para ampliar su expansión.

Insistió en que los costos financieros son sumamente elevados, “tenemos altas tasas de interés, nuestros mercados de créditos son poco inclusivos. Además, tenemos otra realidad, el mercado funciona con una situación de competencia imperfecta y algunos mercados de crédito funcionan casi como un cartel”.

“Las financieras que tienen que ver con el estado de nuestros mercados de crédito se agravan porque los mercados son ineficientes, lo que se traduce en poco desarrollo económico”, puntualizó.

El Superfinaciero sostuvo que, la falta de desarrollo que hoy tiene el país se traduce en la pobreza que reporta el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), “el 39% de la población es pobre y el 31% es vulnerable, es decir salió de la pobreza, pero en cualquier momento puede volver a ella; estamos hablando de 35 millones de personas”.

“Para resolver la pobreza tenemos que generar mucho más ahorro de inversión y tenemos que desarrollar los mercados financieros, como unos intermediarios adecuados, hacerlos eficientes y eso requiere una adecuada regulación que implica mejorar las condiciones para la competencia como transparencia en los precios, libre entrada y salida de los agentes, información simétrica”, explicó.

En medio de la instalación del congreso de derecho financiero, que se desarrolla en Cartagena, insistió en que el usuario debe enterarse de la tasa efectiva que le están cobrando a tiempo y no 30 días después cuando les llegue el extracto bancario, “el desarrollo financiero y la regulación deben llevar a construir una banca responsable, tenemos un enorme desafío por desarrollar los mercados financieros en Colombia”.

“No podemos seguir teniendo un mercado de capitales que tranza solamente 3.7% del PIB en acciones, no podemos seguir teniendo una banca que otorga créditos equivalentes solamente a 40 y tanto por ciento del PIB y unos seguros que tranzan a un menos todavía en lo que se ve en otras latitudes”, añadió.

Concluyó, “tenemos que hacer desarrollo financiero y tenemos que al final construir una banca responsable, no estoy diciendo que los bancos sean irresponsables en este momento, la banca responsable es un concepto que ya existe en el mundo desarrollo donde la finalidad del banco no es solamente hacer utilidades para sus accionistas si no también generar beneficios para sus clientes”.