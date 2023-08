Vamos a quedar dependiendo de los politiqueros: Uribe sobre situación de las EPS

Bucaramanga

El expresidente Álvaro Uribe Vélez está en Santander acompañando a los candidatos del Centro Democrático en un día de campaña y desde Floridablanca dio un discurso en donde lanzó dardos al Gobierno Nacional sobre la presunta quiebra de algunas EPS.

“Si quiebran las buenas EPS como Compensar, Sanitas y Sura y nos dejan en poder de centros de salud del estado, vamos a quedar dependiendo de los politiqueros”, señaló el exmandatario en medio de su discurso.

También señaló que “yo que le hago oposición al alcalde de Medellín y le digan a ese centro de salud dependiendo de la politiquería, a ese Uribe no me lo atienden, me lo dejan morir y yo tenga que llegar de bastón al Consejo de Medellín a decirle a los concejales del presidente Petro, del pacto histórico, muchachos ustedes me odian pero ayúdenme, no me dejen morir. Eso no puede ser”.

El exmandatario ha sido uno de los críticos de las reforma a la salud propuesta por el presidente Gustavo Petro y desde Bucaramanga fue enfático en decir que la salud quedaría en manos de los ‘politiqueros’.