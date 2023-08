Zulema Jattin señala a exgobernadores, alcaldes y actual secretario por paramilitarismo

En la detallada confesión de la exsenadora Zulema Jattin ante la JEP, en poder de La W, la excongresista además de aceptar alianzas con paramilitares, también referenció distintas personalidades de la política de Córdoba, frente a quienes conoció, de acuerdo con su postura, que tenían vínculos con el paramilitarismo, o peor aún, eran sus “fichas”.

Dentro de la robusta baraja de nombres mencionados por Zulema Jattin, aparece el exgobernador de Córdoba, Jaime Torralvo Suárez, también exdirector de la CVS, y quien según Jattin, llegó a la gobernación en 2006 en unas elecciones atípicas, porque era el candidato del ala paramilitar de Edward Cobos Téllez “Diego Vecino” y al mismo tiempo de la “casa López” y así lo “impusieron”.

Por tales presuntos nexos con las Autodefensas Torralvo nunca fue investigado y mucho menos condenado.

“Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, siempre manifestó su cercanía con la casa López, de hecho, en sus declaraciones habla de que había acompañado a Jesús María López en la elección anterior, y no lo dice explícitamente pero también acompañó a Jaime Torralvo en esas elecciones entonces magistrado. (...) Las pruebas están allí, están las declaraciones de alias Diego Vecino y, si no estoy mal también Salvatore Mancuso reafirma que apoyaron a Jaime Torralvo” aseveró Jattin.

Pero además, también se refirió a la llegada de Aquilino Londoño a la subdirección de la CVS de Córdoba (Corporación ambiental Valle del Sinú) durante la administración de Torralvo, sosteniendo que fue puesto allí por Salvatore Mancuso para detener la “corrupción” de Jaime Torralvo al frente de esa corporación autónoma ambiental.

“...posteriormente, continúan las denuncias contra Jaime Torralvo públicas de hechos de corrupción. Entonces decide él (Mancuso), pedirle la renuncia, Torralvo renuncia voluntariamente y lo reemplaza Jaime García que está en la Corporación desde el año 2001 hasta el 2006″ sentenció Zulema Jattin.

LOS ALCALDES DE LOS PARAMILITARES SEGÚN ZULEMA JATTIN

En las explosivas declaraciones de la reconocida política cordobesa ante la JEP, se refirió a los alcaldes, que de acuerdo con ella, tuvieron nexos e incluso negocios con los paramilitares refiriendo distintos episodios.

Por ejemplo, señaló a la excandidata a la alcaldía de Montería, por muchos años y actualmente directora del Plan de Aguas de Córdoba, Gloria Cabrales, de haber pactado con Mancuso la recepción de un soborno para retirarse de la campaña a la alcaldía en el 2000 y darle vía libre al candidato de los “paras”, según Jattin, Luis Jiménez Espitia. (De hecho señaló que en la reunión donde se entregó la plata estuvieron Mancuso, Cabrales y el propio Espitia).

“Tuvo un beneficio económico magistrado. (…) Le entregaron una suma de dinero. Yo no estuve presente en la entrega, pero si supe de primera mano que así había sido. En ese entonces yo respaldaba la candidatura de Luis Jiménez Espitia” afirmó Zulema Jattin.

A su vez, y teniendo en cuenta también la penetración paramilitar en otros municipios y las declaraciones de exparamilitares como Mancuso o Diego Vecino, Jattin mencionó un puñado de nombres que, afirma, nunca han sido investigados por sus presuntos nexos con el paramilitarismo.

Carlos “El Cholo” Vergara”, alcalde elegido de Puerto Escondido

Betty Paternina, alcaldesa de Purísima

Carmen Alicia Rubio, alcaldesa de San Pelayo

Alejandro Chaig del municipio de Planeta

Wilson Negrete de San Bernardo del Viento

Julio Sánchez alcalde de Puerto Libertador

Por otra parte, en el mismo sentido del barón político cordobés, Julio Manzur, la exsenadora Jattin también reafirmó la existencia del cartel de los “alcaldes de El Oro”, indicando que era un grupo de alcaldes, que en un acuerdo con Carlos Mario Jiménez “Macaco” y Salvatore Mancuso, se concertaron para presentar reportes de producción de oro en la región del San Jorge, los cuales se entregaban al Gobierno nacional y estos municipios recibían regalías por la explotación del mineral (al parecer esa plata terminaba en los bolsillos de las AUC y eventuales comisiones a los mandatarios).

El listado aportado por Jattin de presuntos alcaldes parte del acuerdo criminal es:

Nemesio Nader, ex alcalde de Ayapel

Félix Gutiérrez, exalcalde de BuenaVista (alcalde actual)

Jorge Chejne, ex alcalde de la Apartada

Mariano Cure, ex alcalde de Monte Líbano

Ramón Rubio, exalcalde de Puerto Libertador (aún activo en política)

Alejandro Cheij, ex alcalde de Planeta Rica

Ferney Bertel, exalcalde de BuenaVista (líder liberal actual)

Julio Sánchez, exalcalde de Puerto Libertador

Moisés Nader, exalcalde de Monte Líbano

Pedro Julio Márquez, exalcalde de Ayapel

La W logró contactar al actual alcalde de Buenavista, Félix Gutiérrez, quien aparece en el listado mostrado en precedencia, (además ha sido incriminado por el propio exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y por Julio Manzur). Frente a las afirmaciones de Zulema Jattin la descalificó totalmente negando haber sido uno de los “alcaldes de El Oro”.

“Ya estoy cansado de tanta jodedera de todo ese poco de sinvergüenzas, bandidos, ellos son los que han estado presos, ¿cuántos años estuvo presa Zulema? más de 15 años por bandida, sinvergüenza, que las autoridades investiguen” dijo el alcalde a W Radio.

LA CONFESIÓN DE ZULEMA JATTIN ACUSANDO A “LOS EMPRESARIOS DE LOS “PARAS”

Durante su intervención ante la JEP, la excongresista Zulema Jattin también entregó nombres de empresarios que, referenció, fueron cercanos al paramilitarismo e incluso trabajaban con ellos, por ejemplo incriminó al reconocido empresario del chance Pedro Ghisays y al empresario del sector vivienda y salud, Manuel Otero Yúnez.

Frente a Ghisays, dijo que el empresario del chance en Córdoba, era un comerciante muy cercano a Salvatore Mancuso, a quien incluso le puso oficina luego de su desmovilización en su empresa de Apuestas Córdoba. También lo mencionó como alguien que le entregaba mensajes provenientes de Mancuso.

De todas estas personas no hay rastros de investigaciones ni condenas en la justicia ordinaria.

“...sabía quién era Pedro Ghisays, pero no era amiga ni cercana, ni mantenía con él ningún tipo de vínculo, sin embargo acudí a la reunión porque me pareció un poco extraño que quisiese hablar conmigo uno de los empresarios, en ese momento más importantes del departamento, eh…y era para decirme que Salvatore Mancuso me mandaba a decir a través de él, que no siguiera metiéndome en ese tema…que…no siguiera presionando al Gobierno para que realizara ese tipo de proyectos (temas de reinserción)” narró Jattin.

Pero sin duda los señalamientos más graves de Zulema Jattin fueron contra el empresario Manuel Otero Yúnez, a quien acusó de realizar proyectos de vivienda trabajando en llave con paramilitares como Diego Murillo Bejarano “Don Berna” y Freddy Rendón “El Alemán”. Por ejemplo, afirma que el propio Otero le contó que Don Berna le sugería a qué personas darle subsidio de vivienda, dónde construir las urbanizaciones en Valencia o Montería (bajo la alcaldía de Mario Prada Cobos) y contribuía a las AUC.

“Me dijo él mismo, tenía que trabajar directamente con Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, porque él tenía el control de ese municipio y de las zonas aledañas, igual a la resolución de ese mismo proyecto, la etapa 2 que también fue desarrollada en esa época en el municipio de Valencia y él mismo me manifestaba que él tenía que contribuir con ellos para poder desarrollar esos proyectos de vivienda en zonas de alta presencia paramilitar como municipio de Valencia o por ejemplo la zona del Urabá Antioqueño” indicó Jattin.

Finalmente, de acuerdo con lo sostenido por Zulema Jattin, Otero Yúnez era un para-empresario muy cercano a otros exjefes paramilitares como Rodrigo Tovar “Jorge 40″ y desarrolló proyectos de vivienda también en el Magdalena. De hecho, dijo que la mayoría de paramilitares que conoció se los presentó Otero Yúnez, entre ellos Jairo Andrés Angarita “Comandante Andrés” (su frustrada fórmula al congreso).

El otro empresario al que mencionó fue al expropietario del diario El Meridiano de Córdoba, William Salleg, a quien resumió como un defensor de la causa paramilitar desde ese medio de comunicación, de ser intermediario con ella para reuniones con Mancuso, y ser muy cercano al excomandante paramilitar.

“Toda su línea editorial estaba orientada a la defensa del proyecto paramilitar y de la ideología marcada derecha las noticias eran digamos, o tapaban unas cosas que no les convenían a ellos, y publicaban las que creían que podían ser favorables a las llamadas autodefensas, desde siempre prácticamente el periódico siempre tuvo esa, esa línea editorial y esa posición informativa”

EL ACTUAL SECRETARIO DE GOBIERNO DE LORICA FUE ACUSADO DE HABER SIDO EL PERSONERO DE LOS “PARAS”

Además de hablar de gobernadores, alcaldes y empresarios, Zulema Jattin también narró cómo el proyecto político paramilitar buscó copar asimismo las personerías, como una forma de cerrar ese canal de denuncia de la población civil ante las aberraciones que cometían las Autodefensas.

Allí, es donde menciona el nombre del actual secretario de gobierno del municipio de Lorica, Vladimir Negrete, elegido en el pasado dos veces personero. Según Zulema Jattin, Negrete fue elegido en ese cargo como personero, en elección del concejo municipal, por orden de Freddy Rendón Herrera “El Alemán”.

“En personeros, conozco el caso directo del personero Vladimir Negrete elegido en el año 2000, en el municipio de Lorica a través de la presión que ejercieron a los concejales de la época, quienes fueron citados, por el ex comandante del bloque Elmer Cárdenas alias El Alemán para que eligieran a ese personero, hoy secretario del interior del municipio Lorica, nunca fue investigado por la jurisdicción ordinaria, y muchos concejales de quienes, lo eligieron tampoco bueno, ningún fue investigado y continúan muy activos en la vida política del departamento y del municipio” sostuvo Jattin ante la JEP.

Asimismo, puso sobre la palestra a Alfredo Brunal Olarte, al vincularlo por haber integrado la lista a la cámara de representantes con la tristemente célebre parapolítica y candidata de Mancuso, Eleonora Pineda. Actualmente Brunal Olarte es magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, de acuerdo con la información aportada por Zulema Jattin.

Finalmente, dio nombres de algunos diputados de Córdoba que se habrían beneficiado de las alianzas entre políticos y paramilitares, vinculando al exasambleísta Jorge “Tato” Burgos Vellojín y a la condenada exdiputada Blanca Nelly Márquez.

También, al igual que Julio Manzur ante la JEP, refirió al exfiscal de Córdoba, Alfonso Marimón Isaza, como un hombre con nexos con el paramilitarismo. Particularmente mencionó un episodio de unas capturas por el asesinato de un veedor donde los responsables quedaron libres y Marimón, según Jattin, le dijo que tenía órdenes de las AUC de no investigar.

“Mencioné… y al director regional de Fiscalía de Córdoba, el doctor Alfonso Marimón Isaza, que a mí misma me dijo que él recibía órdenes de las autodefensas, que tampoco nunca ha sido investigado por la justicia ordinaria” manifestó la exsenadora.

Todas estas declaraciones le sirvieron a Jattin para conservar su libertad condicional, y que se reconfirmara la aceptación de su sometimiento. Son analizadas además por la JEP, para evaluar decisiones. Entregó documentos para sustentar muchos de sus dichos.