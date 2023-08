Álvaro Uribe Vélez denunció a Zulema Jattin por sus declaraciones ante la JEP

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció a la exsenadora Zulema Jattin, por las declaraciones que hizo sobre parapolítica ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en las que hizo fuertes señalamientos en su contra.

W Radio reveló en exclusiva la versión que Jattin entregó en diciembre de 2022 ante el tribunal de paz y en el que mencionó a Uribe asegurando que ella lo visitó en 2002, cuando era candidato, para expresarle su preocupación por el accionar de grupos paramilitares en Córdoba, y que la respuesta que obtuvo de él habría sido que, si no tenía pruebas, se abstuviera de denunciar.

Debido a esto, el expresidente informó que a través de la firma de abogados de Abelardo de la Espriella, radicó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la excongresista por el delito de calumnia.

En las últimas horas, Uribe Vélez publicó un comunicado a través del cual anunció la denuncia. Allí también reconoce que sí se reunió con la excongresista, pero, según él, no en los términos que Jattin relató.

“Con la doctora Jattin me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además menciona personas sobre las que nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme, inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”, precisó.

Por último, Uribe cuestiona que pese a que se trata de hechos de hace dos décadas y que fueron relatados en diciembre pasado ante la JEP, se conozcan en este momento, “en vísperas de elecciones”.

“A los jóvenes les diría que pongan cuidado en no tener conversaciones de buena fe con negociantes de la política”, afirmó.