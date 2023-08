“Sería buenísimo que hicieran una continuación de ‘La Saga’”: Fernando ‘Flaco’ Solórzano

Fernando Solórzano es uno de los actores más reconocidos en la televisión colombiana, sus diferentes papeles, en destacadas producciones, marcaron un hito, en diferentes momentos de la industria colombiana del entretenimiento.

‘El flaco’, como se le conoce al intérprete nacido en Cartagena, habló con W Fin de Semana sobre sus más recientes proyectos, desde la actuación y la pedagogía, y, también, sobre los rumores en torno a una nueva temporada de ‘La Saga: negocio de familia’.

¿En qué anda últimamente?

“Queríamos probar suerte con mi esposa, en un restaurante en Cali y nos cayó la pandemia. De casualidad, hablando con el alcalde y con el secretario de cultura ciudadana, me terminé quedando a trabajar aquí, conociendo muchos barrios del oriente, como el distrito de Agua Blanca. Ya llevo tres años bastante amañado. Coloqué una escuela de actuación y producción de cine”.

¿Como ve las producciones actuales?

“Hay más producción en Colombia, antes teníamos solo dos canales y solo se producía para ellos y estaba RTI que le producía a Telemundo, en estos momentos siguen los dos canales, pero ahora producen para las plataformas de streaming y tienen que hacer unos diez productos propios. Las plataformas han revolucionado el mercado del entretenimiento audiovisual. También muchas empresas vienen del exterior porque los costos de producción en Colombia son muy bajos”.

¿Cuáles es el personaje que más recuerda?

La serie más importante que ha hecho Caracol, que hace poquito le hicieron un reconocimiento es ‘La Saga’, el personaje de Aquilino Parra era muy interesante, Dago Garcia se basó en la tragedia griega para crear la saga, está inspirada en lo que fue Troya y antes de Troya. Aquilino era el arquetipo de Aquiles, era un tipo de mucho carácter, un mafioso respetado por su fuerza.

El otro gran mafioso que era mi amigo-enemigo era Frank Ramirez, quien ha sido de los actores que mas he admirado, desde que era joven y estaba estudiando, me inspiré mucho cuando vi ‘Cóndores no entierran todos los días’. Nos hicimos muy amigos en ‘Música Maestro’, cuando yo era un ‘pollo’. En ‘La Saga’ me pude enfrentar al gran actor por fin en escena, sentía que había logrado mucho en mi entrenamiento actoral.

¿Cómo fue el hecho de juntar a todos esos grandes actores en ‘La Saga’?

Fue una producción increíble, fue todo un trabajo reconstruir las diferentes épocas, desde los años 40. Yo estaba como en los 80′s-70′s más o menos, y había cierto arte, porque todo cambiaba en la estética, fueron pasando todos esos grandes actores, que la mayoría trabajábamos para Caracol. Estaban también Diego Cadavid, Jairo Camargo, Sandra Vélez, Robinson Díaz, Ronald Ayazo, Fernando Arévalo…

¿Se viene una nueva temporada de ‘La Saga’?

“La verdad me cae de sorpresa, lo último que supe fue el reconocimiento que le hicieron con su reestreno en la Cinemateca Distrital y me parece que se habían demorado, es una de las series más interesantes que ha existido. ‘La Saga’ era terrible: se comportaban de una manera muy fuerte, como en la tragedia griega, que estaba cargada de violencia. Los escritores reflexionaron que el único mundo donde era posible la interpretación de esos mitos era en la mafia”.

“Sería buenísimo, el problema que tengo con las continuidades es que siempre quedo por fuera, porque ya me mataron”.

¿Cómo ha sido la experiencia de presentar ‘Historia ilustrada del sexo’?

“Ha sido interesante, más allá de la obra, por la reacción de la gente. La palabra sexo está en todas las parejas, así tengan 30 años de casados y esa palabra causa un escozor y una censura impresionantes. Cuando mando comunicados me piden que lo cambie un poquito, lo pongo en redes sociales y me lo quitan, pongo stands de publicidad en hoteles y ciertas personas se indignan”.

“Estamos jodidos porque pensamos que el sexo es una cosa que toca ocultar, eso hace interesante la obra. Hemos estado desde La Guajira hasta Pasto, en todas las ciudades hay reacciones diferentes e inesperadas. Esto te da para conocer mucho qué tan conservador o liberal es el país”.

Reviva la entrevista completa a continuación: