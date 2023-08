Exfuncionario de Canal Congreso, señalado de integrar red de abuso sexual contra hombres

Siguen apareciendo casos de presunto acoso sexual y laboral en el Congreso de la República. La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, reveló este lunes un balance de los casos a los que vienen adelantando acompañamiento legal y psicosocial para adelantar las respectivas denuncias.

Además de los testimonios ya conocidos, Pizarro informó que recibió testimonios anónimos en los que señalan entre otros al secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República, Jorge Laverde, de acosar sexual y laboralmente a una mujer.

Conforme a la congresista, “la víctima, que quiso hacer público su caso y mantenerse en el anonimato, indica que tuvo que retirarse del Congreso por este caso y sin que le pagaran su contrato, tras haber cumplido con los requisitos del mismo, y manifestó conocer otros casos y no ser la única trabajadora del Congreso en ser violentada por el secretario”.

En su testimonio, la víctima relató que Laverde solía acercarse mucho a las mujeres y de tener un trato diferente con ellas, le pedía tareas adicionales, quedarse hasta altas horas de la noche para entregarle informes y encerrarla en su oficina para acosarla.

“Él entra al cubículo, se me empieza a acercar físicamente, de una forma bastante violenta que me sentía minimizada, me sentía en peligro por cómo me miraba. Me decía que yo era una mujer muy linda, que yo nunca le prestaba atención, que no pasábamos mucho tiempo juntos sabiendo que teníamos mucho tiempo. Él se me empieza a acercar, y yo agarro lo primero que tengo en la mano, que son unos lapiceros y le digo: yo no sé qué le puedo hacer con esto, pero créame que se va a meter en un problema, por favor no se me acerque más, y él se… y lo primero que yo hago es también de nuevo salir corriendo de la Comisión”, manifestó la presunta víctima.

A este caso se suman otros que ya habían sido revelados meses atrás, como el de Estefanía Pérez, exfuncionaria de la Cámara y quien habría sido acosada por un judicante asignado a la Comisión Séptima de esa corporación, el cual fue desvinculado del Congreso.

También está John Jairo Uribe, quien hacía parte del Canal Congreso, y fue señalado de acceso carnal violento hacia al menos dos hombres funcionarios de esa misma dependencia. El senador Jonathan Pulido presentó la denuncia ante la Fiscalía, proceso que avanza en etapa de indagación preliminar.

“Es importante hacer un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen de manera diligente porque, según la información que nosotros tenemos con base en los testimonios que recibimos para poder presentar las denuncias, en estos casos en concreto estaríamos hablando de un número indeterminado de jóvenes que empezaron a ser accedidos de manera violenta siendo menores de edad. Son jóvenes pobres que son víctimas de esta sola persona y aquí estaríamos hablando de una red de abuso contra hombres”, dijo la senadora Pizarro.

Asimismo, indicó que hay un subregistro de víctimas que no denunciarían por temor. Además, varias de las mujeres agredidas serían vinculadas por periodos cortos al Congreso y vendrían de otras regiones del país, lo cual a juicio de la senadora aumentaría su vulnerabilidad.

El acompañamiento se ha visto interrumpido por cuenta de la falta de contratación de personal idóneo en el Congreso.