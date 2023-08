Petro pidió ampliar derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos

En medio de su visita oficial a Costa Rica, presidente Gustavo Petro se reunió con los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y allí puso dos de sus propuestas sobre la mesa para qu entren en discusión.

“El primero, el que, en lugar de acabar el Sistema Americano, lo que tenemos es que fortalecerlo a partir de una ampliación, incluso de la Declaración de Derechos Humanos, que cobije de manera explícita los derechos de la mujer, los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos y sociales que no aparecieron explícitamente en una época que incluso no se reconocían, cuando comenzó la vida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo el presidente Petro.

A esto, el presidente Petro agregó, “en segundo lugar, cómo a partir del fortalecimiento financiero de la Corte podemos lograr el que los tiempos entre una denuncia y una sentencia se acorten, suficientemente, para que pueda ser un instrumento eficaz de la justicia”.

De igual forma, el presidente Petro hizo un llamado urgente, ya que no se han cumplido todas las sentencias de la Corte en Colombia.

“Para nosotros, y lo he dicho explícitamente como gobernante, todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28 en total, Colombia no las ha cumplido, solo una entre 28. Para nosotros esas sentencias son obligatorias, lo dice la ley, lo dice la Constitución y lo demostraremos en nuestro Gobierno. Colombia será un país que no solo respete lo que, para nosotros, es el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, sino que le pide a todos los países de las américas que hagan lo mismo”.

Por último, el jefe de Estado colombiano aseguró qué hay que fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“No es acabando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como progresamos, es fortaleciéndolo, ampliándolo, como lograremos sociedades libres, sociedades alrededor del derecho y la libertad y la justicia, por tanto, sociedades en paz”, concluyó.