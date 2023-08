Con un “mamola”, Petro defendió los cambios de las horas extras en su reforma laboral

En medio de un evento del Sena en Bogotá, el presidente Gustavo Petro, defendió una de las propuestas de su reforma laboral que va ligada al cambio de las horas de la jornada de trabajo y las horas extras. El mandatario salió al paso de las críticas con una palabra famosa en el país: ¡mamola!

“Que no pueden alzar los salarios, nos dicen, que no pueden recortar la jornada de trabajo, que el día tiene que seguir siendo hasta las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde, como creemos nosotros que termina, nos dicen porque entonces, si se hace eso, echan a los trabajadores y se crece el desempleo. ¡Mamola! -¿Quién dijo eso? -¿De dónde sacaron esa teoría estrambótica? Eso no existe en el pensamiento económico”, dijo el mandatario.

Y a esto el mandatario agregó, “entonces, un comerciante que puede vender hasta las 12 de la noche, porque tiene que contratar otra persona entre las 6 y las 12, en una media jornada, quizás, o rotar los trabajadores, las trabajadoras en general, para cubrir hasta las 12, entonces, ¿se va a molestar y va a cerrar su negocio? Lo que va a haber es dos trabajadores, no uno”.

El presidente además aseguró que con la reforma laboral sí habrá crecimiento en la fuente de trabajo.

“Porque lo que están haciendo es coger a la joven, a veces la señora, a trabajar hasta las 12 de la noche, como si no se cansara, sobreexplotándola. Lo que nosotros estamos proponiendo es crecer la fuente de trabajo”, concluyó.