La promesa incumplida de Duque a Charalá, Santander

Después de 8 prórrogas y 1.700 millones, nada que terminan el parque Sacúdete en Charalá, Santander. El proyecto también está en el ojo de la Fiscalía que investiga hasta dónde llegaron los tentáculos del condenado por corrupción Mario Castaño y otros congresistas que habrían amarrado iniciativas para ‘sacar tajada’ del presupuesto nacional.

Para hablar sobre la coyuntura, pasaron por los micrófonos de Sigue La W Gerardo Martínez, excontralor de Santander y Audy Alexander Nieves, secretario de Infraestructura de Charalá.

“El Parque Sacúdete son los caramelos que le mandan a los alcaldes para darles gancho antes de las elecciones”, dijo el excontralor en su primera intervención.

“Les dicen que cuál parque quieren, un sacúdete de tanta plata, que me parecen eran tres opciones y entonces arrancan sin preguntarse si eso es lo que se necesita (el parque), lo importante es que traigan la plata”, contó.

Además, explicó que “acá (Charalá) se juega futbol, tejo, basquetbol, bolos, pero ¿tenis? Acá la gente es gente humilde, no hay con qué comprar una raqueta, muchos menos pensar que es bueno una cancha de tenis cuando los muchachos de los colegios pedían un lugar para patinar porque en las calles no se puede”.

Enfatizando que no está de acuerdo con que “hayan escogido un parque con una modalidad que aquí, si se puede, pero no es loque se necesita. Además, “que busquen los contratistas en el extremo del país, le dan un anticipo y empiezan las suspensiones, y ya vamos a completar dos años”.

Por su parte, Audy Alexander Nieves, secretario de Infraestructura de Charalá dijo que no es cierto lo que el excontralor dice.

Además, que “el parque esta ubicado en un sector en donde tenemos canchas municipales de futbol, cancha sintética también de fútbol y se necesitaba otro deporte adicional a los que ya se practicaban”.

“La idea de esta administración era formar esa escuela deportiva de tenis para que los habitantes comenzaron a practicar otro deporte”, añadió.

Sobre el trámite como tal, explicó que “es un proyecto que fue tramitado por esta administración hasta el Ministerio del Interior. Es un sacúdete tipo 2 opción 5, el Ministerio del Interior exige que estos juegas sean traídos de Europa”, dijo.

Contó que “las primeras demoras fueron en comenzar a buscar los recurso adicionales para iniciar el proyecto, cuando el alcalde consigue los recursos adicionales se le da inicio”.

Además, explicó que Charalá es un municipio en donde llueve mucho y esa ha sido otra de las demoras.

Enfatizando al tiempo que la comunidad “no juega (tenis) porque no hay cancha”, y que él sí ha jugado tenis, hace 6 meses fue la última vez. El alcalde, según contó, no juega y no práctica deporte por su edad.

Todos los detalles a continuación: