Al Oído | “Vergüenza debe darle a usted lo que ha hecho”: Polo Polo a Piedad Córdoba

El agarrón

En la Comisión Séptima del Senado, frente a la vicepresidenta Francia Márquez, la senadora Piedad Córdoba dijo: “Un tipo que no tiene cerebro, que se llama Miguel Polo Polo, acaba de decir que la única gracia que tiene la vicepresidenta es haber condenado a una señora (Luz Fabiola Rubiano) que le dijo ‘simio’”.

A renglón seguido, agregó: “Él es negro, pero no se siente negro. Es afrodescendiente, pero no se siente ello, a él le da pena”.

A su turno, el congresista Miguel Polo Polo respondió con bastante molestia: “Motivo de vergüenza debe ser que una mujer cómplice de terroristas, violadores de niños y de derechos humanos, de comunistas, que incluso es familia de personas condenadas por narcotráfico y extraditadas como su hermano, hoy esté ocupando una silla en el Congreso de la República”.

Es aterrador el trato y que, en momentos en los que el país exige tanta responsabilidad de los congresistas, estos sean los debates.

Además, hay que puntualizar lo dicho por la senadora Córdoba: ¿qué es eso de “es negro, pero no se siente negro”? ¿Por qué siempre ese radicalismo lleva a que muchos crean que ahora adivinan lo que otros piensan o sienten? ¿Qué es eso de que él siente pena de ser lo que es? Es decir, ella no siente pena de ser lo que es, pero Miguel Polo Polo sí: ¿a cuento de qué, discúlpeme?

Claro, la molestia fue que el representante expresó que lo único que ha hecho la vicepresidenta es condenar a una señora de la tercera edad. Uno dice “eso es lo que pasa cuando la expectativa es tan alta”, pero discúlpenme: antes de pelearle al representante Polo Polo, sí sería bueno preguntarle al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, por qué ha minimizado la voz de la vicepresidenta Francia Márquez, de quien pensamos que tendría un liderazgo más fuerte.

En el Cauca se esperaba que la vicepresidenta estuviera de frente y de primera mano ayudando a resolver tantos conflictos, incluso sentada en la mesa que se han planteado.

¿Qué pasa con agenda social? ¿Por qué ha bajado el tono de sus declaraciones? ¿Qué tanto ha hecho en estos meses? ¿Qué ha pasado con el Ministerio de la Igualdad que le dieron?

Ahora falta es que la vicepresidenta se ponga la 10 y no salga con respuestas de que “podemos llorar” por exigirle que trabaje y empiece a mostrar resultados. Tiene un reto histórico con su liderazgo, pero, al parecer, no lo ha entendido o no le han permitido alzar su voz.

Cierro diciendo que las críticas se le hacen por la gestión y aparente ausencia, no por ser mujer ni por su color de piel.

La condena a la persona que llamó “simio” a la vicepresidenta era necesaria y deja un precedente: nadie debe pasar por encima de nadie.

Pensar diferente no debe llevar al insulto, cosa que recuerdan cuando son otros y olvidan cuando, en manada, atacan a Polo Polo. Son selectivos en su indignación.