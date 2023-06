Sujeto se acercó y me amenazó: Miguel Polo Polo sobre sus escoltas en gimnasio

En medio de la polémica que se ha generado en redes sociales por cuenta de un video en el que se observa al representante a la Cámara Miguel Polo Polo ingresar con su esquema de seguridad a un gimnasio, donde sus escoltas aparentemente piden la documentación a un ciudadano que estaba en el lugar, el congresista respondió y entregó su versión de los hechos.

Polo Polo negó haber ejercido abuso de autoridad y explicó que su esquema tuvo que intervenir por cuenta de las “amenazas” que recibió por parte de un hombre al que identifica como Pedro Hernán Romero y quien, según un video publicado por el representante, le dice en repetidas oportunidades que va a aparecer “con la jeta llena de moscos”.

Que mamera me dan este tipo de situaciones, no quería publicar nada y llevar todo el proceso en discreción, pero ya que andan diciendo cosas que no son sobre el suceso del día de ayer en el gimnasio, acá les muestro el video del procedimiento. Este sujeto de nombre Pedro Hernán… pic.twitter.com/btmeryY9er — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) June 27, 2023

El congresista insistió en que estaba haciendo ejercicio cuando aparentemente fue interceptado por el hombre y defendió el procedimiento de su esquema en que solicitaron documentos para identificar a quien señala de hostigarlo.

“Estos agentes tomaron la información del ciudadano y el día de hoy me encuentro realizando las respectivas denuncias. No he “hostigado” a nadie, el hostigado soy yo y no he ejercido ningún abuso de autoridad. Simplemente informe a las autoridades y estas actuaron”, concluyó.