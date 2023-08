Denuncian suplantación a funcionario de la Gobernación de Sucre

Un exfuncionario de la Gobernación de Sucre denuncia que le falsificaron su carta de renuncia, argumenta que el gobernador, “para no dejarlo desamparado”, le dijo que se fuera a ayudar a una candidata. ¿Cómo ocurrió todo?

Luis Farak, denunciante, dialogó en Sigue La W sobre la situación que vivió.

“El gobernador (Héctor Olimpo Espinoza) el 15 de agosto me llama a una reunión, nos reunimos en una emisora de Sucre y me dice que me necesitaba en la campaña de una candidata a la Gobernación de Sucre, Lucy García, que renunciara y me fuera a la campaña”, inició contando.

A lo que posteriormente, según relata, “le digo que no podía renunciar porque mi familia depende de mí salario, le digo que recapacite”.

Explicó que luego de esa solicitud del gobernador, “la jefe de la subsecretaria de recursos humanos comienza a llamarme, a mandarme chats, a decir que la renuncia y yo no firmo esa renuncia”.

Y en esa línea, que “vaya sorpresa el día 23 de agosto a las 5:30 de la tarde me aceptan la renuncia, pero yo no he firmado ninguna renuncia, no he llevado la renuncia y no he llevado esa carta a la subsecretaria de recursos humanos”

Dijo que la firma que se ve en ese documento de renuncia sí es la de él pero que de igual forma no ha firmado tal renuncia.

Aunque mencionó que era un funcionario de libre nombramiento, no podían sacarlo de la nada, de su cargo porque “hay ley de garantías, como son las elecciones hay ley de garantías entonces no me podían sacar”.

Dijo además que el gobernador le ofreció cierta ayuda.

“El gobernador es el padrino de mi hijo mayor y me dice que no me va a desamparar, que me va a ayudar con empleo para mi esposa. Mando la hoja de vida de mi esposa y la subsecretaria de recursos humanos dice que ella no es profesional, que no tiene el perfil, le digo que revise la hoja de vida de ella porque sí es profesional y tiene una especialización”.

Pero que “nunca la llamaron a solicitarle un documento o a decirle que la iban a vincular; me llamaban a mí a solicitarme la renuncia”.

Todos los detalles a continuación: