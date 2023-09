Estigmatización de sector privado es persecución: Duque sobre Petro y Grupo Argos

El expresidente Iván Duque reaccionó este jueves a la polémica que se ha suscitado en las últimas horas por cuenta de la afirmación que hizo su sucesor, Gustavo Petro, sobre el Grupo Argos.

El primer mandatario señaló a esa organización empresarial de tener relación con el despojo de tierras en los Montes de María.

“Indudablemente es un país que uno puede comprender no sólo por su inmensa desigualdad social, no solamente por su ausencia de democracia, sino por el enorme acumulado de codicias. Por ejemplo en una empresa como Argos, se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado”, señaló el primer mandatario desde El Salado, Bolívar.

Duque manifestó entonces su rechazo ante esas palabras y expresó preocupación por los efectos que podrían producir para la inversión y la economía.

La estigmatizacion del sector privado, apelando a la desinformación,es una forma de persecución e intimidación que afecta el clima de inversión y detona una peligrosa incertidumbre.



La verdad con rigor es más contundente que la tentación sectaria, como lo demuestra esta carta pic.twitter.com/enMsBYN0TC — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 31, 2023

La cementera también se pronunció manifestando que obró “de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución”. Así mismo señaló que “las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de Argos”.