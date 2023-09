Lo de Argos lo deciden los jueces: director de la Agencia Nacional de Tierras

Cartagena

En los Montes de María esperan el cumplimiento de las 22 sentencias judiciales en contra de Argos, condenados civilmente a restituir tierras.

En medio del encuentro que tuvieron reincorporados de las FARC- Firmantes de Paz y a Asociaciones Campesinas de víctimas del conflicto, con el presidente Gustavo Petro, los habitantes del corregimiento de El Salado exigieron al director de la Agencia Nacional de Tierras que también se les sean entregados a sus comunidades los predios baldíos, que estaban habitados antes del conflicto armado.

Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, le explicó a la comunidad que aparte de las 22 sentencias que hay en contra de Argos, existen 10 sentencias judiciales que no tienen que ver con la compañía.

“10 sentencias judiciales, aquí están una a una, 173 hectáreas son en total; son sentencias que fueron emitidas en 2012, 2013, 2016, 2017, 2019, 2022,) sentencias emitidas por los jueces que estaban sin cumplir y que esta Agencia está hoy haciéndolas cumplir. Esas sentencias llevan 11 años, algunas sin que haya cumplimiento de la entidad que administra las tierras del gobierno nacional”, puntualizó.

Explicó, “esas 10 sentencias de las que estamos hablando son de baldíos, no eran de Argos, son baldíos por esos los jueces nos ordenan a nosotros entregarlos; lo de Argos lo tiene que dar los jueces a través de restitución y los baldíos los jueces le dan la orden a la Agencia Nacional de tierras y por eso estamos aquí cumpliendo esa sentencia”.

La Fundación Crecer, se presentó a la Agencia Nacional de Tierras, y ofreció unas tierras en donación, “nosotros sabemos que la Fundación Crecer fue creada por Argos en el año 2015″.

“La primera pregunta nuestra fue si esas tierras estaban en proceso de restitución, nos dieron el nombre de los predios y los mapas, verificamos que no están en proceso de restitución de tierras. Esas tierras sí las recibimos, de esas tierras que nos donaron que fueron 17 predios en total, 11 ya con escrituras y registros entregamos hoy a FEDECAFÉ de reincorporados y a dos asociaciones de víctimas acá de Montes de María”, explicó el director de la Agencia Nacional de Tierras.

Añadió, “no es fácil, aquí esta circunstancia casi compleja de entender quién quitó la tierra, porqué la gente se quedó sin tierra, no hay si no una responsabilidad, no es del gobierno actual. Hay una sola responsabilidad, Jorge 40 fue comandante paramilitar aquí en toda el área, Juancho Dique, todos ellos fueron responsables de la masacre de Macayepo y de los grupos paramilitares que despojaron a más de 7 mil personas en El Salado, han retornado 700″.

Gerardo Vega señaló que han revisado el por qué no se han cumplido las sentencias, puntualizó que las harán cumplir.

Por su parte el presidente Gustavo Petro le ordenó, que todos los funcionarios que guardaron sentencias para no devolver las tierras a los campesinos sean acusados ante la Fiscalía General de la Nación, por el delito de desacato.

“Les solicito a los jueces de tierras, a la jurisdicción agraria, a la restitución de tierras, que no importa cuánto dinero tengamos que poner del presupuesto, yo soy el responsable de eso, tenemos que multiplicarlo por 10, por 50 el número de jueces hagámoslo para que pueda haber justicia en la tierra colombiana”, concluyó Petro.