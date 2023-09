¿Qué es la procrastinación y cómo combatirla?

En Salud y Algo Más, Annie Ferro, maestra en meditación y coach, habló sobre la procrastinación y cómo poder enfrentarla.

“Contrariamente a lo que muchos creemos, la procrastinación tiene más que ver con gestión de emociones que con manejo de tiempo. La procrastinación está arraigada a nuestra percepción de la actividad y tiene todo que ver con que los seres humanos somos tendientes a honrar la gratificación inmediata que la del largo plazo”, explicó la experta.

Además, señaló qué puede hacer una persona para dejar de procrastinar y realizar sus objetivos con disciplina.

Según lo señalado por Ferro, lo primero es entender de dónde viene la emoción de la “pereza o postergación”.

“Hay ciertas actividades que definitivamente nos dan jartera, es entender que esto es una reacción normal a una emoción que no queremos honrar, pero también es entender que hay otras emociones que se generan más de nuestra percepción de la actividad. Entonces si yo no me siento capaz de llevar a cabo la actividad porque no tengo las habilidades es muy probable que tienda a procrastinar, si soy una persona que no planifica pasa que empiezo todo y no termino nada. También existe la dificultad para concentrarse y deben desarrollar estrategias que les permita terminar la actividad que inician”, añadió.

En ese orden de ideas explicó cuáles pueden ser dichas estrategias:

Tener las metas claras, específicas y alcanzables: descomponer las metas grandes en metas pequeñas

Organizar las tareas en urgencia más que de importancia

Las tareas deben ser realistas

Eliminar las dificultades: trabajar en las habilidades personales

Escuche la entrevista completa: