Técnico de España pidió “perdón” por aplaudir a Luis Rubiales en su discurso

El seleccionador del equipo masculino de España, Luis de la Fuente, pidió este viernes “perdón” por aplaudir el discurso del suspendido presidente federativo Luis Rubiales, afirmando haberse sentido “superado por la situación”.

“He recibido duras críticas (por aplaudir el discurso) que son totalmente merecidas, lo lamento, lo comprendo y pido perdón por ello”, afirmó De la Fuente durante una rueda de prensa.

El seleccionador español afirmó que acudió a la asamblea del viernes “convencido de que asistíamos a un acto protocolario de despedida a un presidente, pero se transformó en algo totalmente diferente para lo que no estaba preparado”.

Rubiales anunció que no dimitiría como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en una asamblea extraordinaria celebrada el viernes pasado sorprendiendo al auditorio cuando la prensa había anticipado la víspera la salida del suspendido presidente.

“Llegué pensando que iba a ser una dimisión, entramos en shock cuando vimos que no era así, yo pensé que la Asamblea iba a ir por otro lado”, añadió el seleccionador español con semblante serio en una rueda de prensa para dar la lista de convocados para los próximos partidos clasificatorios para la Eurocopa.

“Estuvimos casi todos los trabajadores de la Federación con una idea de que íbamos a escuchar un acto protocolario, que íbamos a la dimisión de un presidente y nos encontramos con otra cosa”, explicó.

“Me quedé en blanco”

“No era fácil de digerir, me quedé en blanco, fue una situación que me superó”, aseguró.

Preguntado por una posible dimisión, De la Fuente consideró que “no tengo que dimitir, tengo que pedir perdón, cometí un error, un error humano”.

“Lo he dicho, es inexcusable, si pudiera volver atrás no lo haría (aplaudir). Estoy del lado de la igualdad y el respeto”, aseguró, insistiendo en que “todos tenemos que mejorar en materia de igualdad, yo el primero, y en ese proceso estamos”.

El seleccionador español recordó que tiene el apoyo de los presidentes territoriales y del presidente interino de la RFEF, Pedro Rocha, que lo han ratificado en el cargo.

“Está totalmente respaldado por todos los miembros de la RFEF, Es un trabajador que está haciéndolo de maravilla”, aseguró Rocha el jueves al margen del sorteo de Champions en Mónaco.

“Si no tuviera esa confianza, no estaría aquí”, insistió De la Fuente, que tuvo un recuerdo para Jenni Hermoso.

“Ni Jenni y ni el resto de sus compañeras son responsables de lo allí sucedido”, recordó en referencia al beso recibido por la jugadora durante la entrega de medallas del Mundial por parte de Rubiales.

“Siempre estaré del lado de la igualdad y el respeto, siempre he tenido un comportamiento intachable del que muchos han sido testigos”, aseguró De la Fuente.

“Me gustaría que me cuestionaran por los resultados. No me siento cómodo que se cuestionen valores y principios que tengo tremendamente interiorizados. Me gustaría que me cuestionaran por los resultados”.