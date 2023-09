“Jamás he recibido un diagnóstico sobre síndrome de Asperger”: presidente Petro

A través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones que entregó su hermano, Juan Fernando Petro en las que aseguró que en la adolescencia, tanto él como el mandatario colombiano, empezaron a presentar los primeros síntomas del síndrome de Asperger.

“Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger”, dijo el presidente.

Además, el jefe de Estado agregó que, es imposible que se haya recibido este diagnóstico en la niñez o adolescencia, ya que la detección de este síndrome sólo se realizó desde 1994.

“Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños, porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica”, concluyó.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2023