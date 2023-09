Link para pedir cita en Bogotá y Medellín para sacar o renovar el pasaporte

Todo colombiano que desee salir del país por motivos personales o profesionales deberá presentar en Migración su pasaporte. Con este documento, los ciudadanos colombianos podrán ingresar a una lista de países sin necesidad de presentar otros documentos como visas o permisos especiales.

Aunque recientemente y con expedición de la cédula digital es posible visitar algunos países de la región sin necesidad de pasaporte, este será el documento principal al momento de ingresar a la mayoría de los países del mundo, pues lo identifica como ciudadano colombiano en el exterior.

Si desea sacar por primera vez el pasaporte o si necesita renovarlo, debe cumplir los requisitos establecidos por la Cancillería. Una vez tenga los documentos necesarios, podrá agendar una cita, le contamos el paso a paso para solicitarla.

Cómo pedir cita para sacar el pasaporte en Bogotá y Medellín

En Bogotá y Medellín, la Cancillería cuenta con tres y una sede, respectivamente, para realizar el trámite.

En la capital, las sedes están ubicadas en la Calle 53 con carrera 13, en Corferias y en el norte en la carrera 19 con calle 98. Mientras que en Medellín la oficina se encuentra ubicada en la Gobernación de Antioquia.

Para poder asistir a alguna de estas oficinas primero deberá solicitar una cita, la plataforma de la Cancillería habilita diariamente a las 5:00 p.m. los horarios disponibles, que generalmente son para el siguiente día hábil.

Para solicitar la cita primero debe haber diligenciado el formulario que se encuentra disponible en la página web del ministerio de Relaciones Exteriores.

Bogotá

Una vez tenga el formulario de registro de datos puede solicitar la cita, en Bogotá puede hacer a través del siguiente enlace: https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/agendamiento.xhtml

Una vez haya ingresado, debe seleccionar la oficina donde desea sacar el pasaporte, seleccionar el trámite que desea realizar, el día y la hora en la que desea la cita. El horario habilitado para sacar el pasaporte es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua.

El trámite del pasaporte suele demorarse 24 horas, por lo que es posible que al día siguiente de su solicitud pueda reclamarlo. El horario de entrega en las diferentes sedes de la ciudad es DE 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Medellín

Si se encuentra en la capital antioqueña podrá solicitar su cita a través del siguiente enlace: https://sedeelectronica.antioquia.gov.co/pasaporte/cita/datos-usuario/, recuerde que para poder solicitar la cita debe haber efectuado un pago previamente.

El horario de atención para sacar el documento es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

El horario para reclamar el pasaporte en Medellín es de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿Cuánto vale el pasaporte 2023?

Hay tres tipos de pasaportes, cada uno de ellos tiene un valor diferente:

En Bogotá pasaporte ordinario cuesta 121.000 pesos más 64.000 pesos del impuesto de timbre. En otras ciudades del país el valor es de 185.000 pesos más los impuestos departamentales, que pueden ser consultados en la gobernación correspondiente.

Pasaporte Ejecutivo: En Bogotá cuesta 216.500 pesos más 64.000 pesos del impuesto de timbre. En otras ciudades cuesta 280.500 más los impuestos departamentales.

El pasaporte de emergencia tiene un costo de 170.000 pesos en Bogotá y en otras ciudades 170.000 más los impuestos departamentales.