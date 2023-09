MinAgricultura se enfrenta a la prensa y defiende decreto de movilización campesina

Cartagena

Retando a los periodistas inició la ministra de agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica Flórez, su rueda de prensa sobre el decreto de movilización campesina, la cual tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Cartagena donde se desarrolla la Cumbre Finanzas en Común, evento que por primera vez se realiza en América Latina.

Mojica expresó, “yo vuelvo y leo el decreto, porque lo que dicen hay no dice eso, voy a retar el próximo periodista que me pregunte algo que me muestre donde es”.

Posterior a esas palabras inició la ronda de preguntas, una de ellas incomodó a la abogada, especialista en derecho procesal.

“Ministra se van a financiar grupos armados que participen en las protestas”, dijo la periodista.

De inmediato Jhenifer Mojica con voz desafiante le contra preguntó, ¿usted de dónde saca eso?; la periodista respondió es una pregunta ministra.

¿Pero dígame de dónde saca usted eso?, insistió la ministra; recibiendo la misma respuesta, es una pregunta. Esto llevó a que Mojica indicara “es una pregunta tendenciosa”.

“Aquí nadie esta hablando de eso, y aquí me parece descabellado que se esté generando una estigmatización del movimiento campesino señalándolo de un movimiento armado. No puedo contestarte porque me parece una pregunta tendenciosa”, sostuvo la abogada Mojica.

La ministra fue confrontada, por la forma como le respondió a la periodista, “ministra porqué dice que lo que preguntó mi compañera es tendencioso, si la mayoría de las personas de pronto piensan eso y ella lo hace para aclarar cualquier tipo de dudas”.

Con un tono más cordial Jhenifer señaló, “porque, el paramilitarismo está prohibido por constitución en Colombia desde el acuerdo paz, ese repertorio de llamar a armarse, de generar grupos de autodefensas y paramilitarismo, ya lo vivió este país y fue una pesadilla, una tragedia que padecieron más de 8 millones de víctimas en Colombia que sufrieron las peores aberraciones”.

“Nadie está llamando aquí a esas movilizaciones armadas ilegales y criminales, prohibidas además constitucionalmente”, puntualizó.

La ministra fue enfática en decir que vienen en proceso de concertación y dialogo con el movimiento campesino en sus distintas expresiones, pero encontró que ese grupo poblacional estaba siendo objeto de los peores procesos de estructuración.

Manifestó que se han visto en el país distintas movilizaciones y expresiones del campesinado en sus vertientes, por eso estableció en el decreto, que aun no se ha expedido, un espacio territorial y local de asambleas populares campesinas para la reforma agraria.

Jhenifer Mojica aseguró que, la reforma agraria es una política que se está implementando en Colombia con mecanismos legales y constituciones, “nosotros no tememos una ley de reforma agraria tramitándose en el congreso, lo que queremos es generar un proceso de participación y en movilización que ya existe, pero de manera ordenada, articulada con las instancias públicas del gobierno nacional, que nos permita fluir con una mayor eficacia y pertinencia las demandas sociales, las priorizaciones en materia de reforma agraria”.

“Esperamos que la movilización sea muy grande, se ha venido generando un proceso de convocatoria de una gran movilización campesina entorno a la reforma agraria, que sin duda va a tener numerosas oposiciones. No se trata de una cifra, ni de cuánto van a pagar por movilizarse, se trata de garantizar las libertades de manifestación, movilización y protesta”, aseveró la ministra de agricultura.

Puntualizó, “continuamente vivimos movilizaciones, el país no lo ve; continuamente el movimiento campesino, indígena y negro se está movilizando para defender la reforma agraria”.

El decreto de movilización campesina esta siendo socializado, una vez se surta esta etapa pasará a su sanción.