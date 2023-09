“Tengo que solicitarle al presidente Petro que nos respete”: senador Iván Name

Iván Name y Gustavo Petro | Fotos: Colprensa

Desde Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte declaración en la que, sin decir nombres, relacionó a miembros del Senado con el narcotráfico.

El presidente de esa corporación, Iván Name, expresó su enérgico rechazo y exigió al primer mandatario que respete a los senadores.

“Tengo que solicitarle al presidente de la República que nos respete. Nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad de ostentamos. No he hecho una referencia simbólica, sino textual a sus declaraciones, y sólo quiero dejar aquí nuestra protesta y nuestro reclamo”, precisó Name.

El congresista de Alianza Verde también indicó que el jefe de Estado debe dejar claro quiénes son los senadores que estarían relacionados con la mafia.

“No acepto, no aceptamos, y rechazamos que nos señalen de esta manera, especialmente proviniendo del señor presidente de Colombia. Quiero advertir que, aquí el Senado tiene una dignidad intocable, que si él tiene referencia de algunos senadores que hoy están abrazados con el narcotráfico, que lo diga, pero que no envilezca la condición que tenemos hoy y lo que representamos”, precisó.

Finalmente, el presidente del Congreso manifestó que están dispuestos a construir el acuerdo nacional que ha planteado Petro, pero sobre la base del respeto.

“Aquí vamos a seguir en el propósito de la búsqueda de un acuerdo nacional, que lo ha pedido al Gobierno, y que este Congreso ha aceptado como un desafío conveniente para la democracia”, concluyó.