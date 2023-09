Por protesta en Cartagena, cargas de exportación no salieron del país

Cartagena

En Cartagena se reportaron bloqueos sistemáticos en la zona industrial de Mamonal, ciudadanos exigen contratación de la mano de obra local y con protestas buscan logran el objetivo.

En el día de ayer, miércoles 6 de septiembre, la vía que conduce al Parque Industrial del Caribe estuvo bloqueada; la entrada del barrio Arroz Barato, también; y a su vez en inmediaciones del SENA Náutico.

“La Asociación Metalmecánica de Cartagena y otras Asociaciones del sector industrial, están luchando contra el flagelo de las vulneraciones fundamentales del derecho al trabajo por parte de Ecopetrol; estamos fortaleciendo a toda la clase obrera trabajadora para continuar con la lucha, pedimos que cese la vulneración de estos derechos y desaparezcan estos mal llamados anillos 1,2,3, que tienen desplazados y discriminados a los cartageneros en la zona industrial”, expresó la asesora jurídica de la Asociación Metalmecánica de Cartagena, Yolima Gutiérrez.

Añadió, “cuando usted se presenta o hace su proceso de selección, cuando la empresa lo llama le dice que no puede trabajar aquí porque no pertenecen al anillo 1,2,3; es decir que, si vive en el Socorro, Pozón, Olaya y demás, no puede laborar aquí”.

“Continuaremos coadyuvando en esta asociación para que cesen las vulneraciones de los derechos fundamentales”, puntualizó.

La Asociación Nacional de Industriales, (ANDI), rechazó la serie de bloqueos que se registran en la vía principal de Mamonal y variante Mamonal impidiendo el libre tránsito.

“Hacemos un llamado contundente a las autoridades locales para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos, empleados y empresas de la Zona Industrial de Mamonal. Estos bloqueos han sido sistemáticos, de enero a julio se han presentado 31 afectaciones y entre el día del martes y el miércoles con corte a las 11:00 a.m., han sido cerca de 11 horas en las que los ciudadanos y las empresas se han visto perjudicadas”, expresó la ANDI.

La ANDI informó que, solo ayer miércoles 6 de septiembre, en promedio, se perdieron cerca de 1.200 citas en los terminales portuarios de Mamonal, con lo que mucha de la carga de exportación tuvo retrasos o no pudo salir del país.

“Esto sin contar con las incalculables afectaciones a la calidad de vida de las personas que no pudieron acceder a sus trabajos, salir a tiempo de sus turnos o el riesgo que ha implicado tener las únicas vías de acceso a esta zona, bloqueadas y sin posibilidad de ingreso de organismos de socorro como ambulancias o carro de bomberos si se llegara a presentar alguna emergencia”, señaló la Asociación Nacional de Industriales.

La Asociación de Metalmecánicos de Cartagena, (Asmecar), anunció la suspensión del nuevo bloqueo previsto para hoy jueves 7 de septiembre, en la zona industrial de Mamonal, advirtieron que si no se instalan mesas de concertación irán a la vías de manera indefinida.