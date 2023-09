Caso Nicolás Petro: Germán Darío Londoño no irá al interrogatorio a la Fiscalía

W Radio conoció en primicia la carta de dos páginas y cuatro párrafos en la que German Darío Londoño Montalvo, uno de los primeros citados a interrogatorio por su presunta participación en el supuesto ingreso de dineros al parecer ilegales a la campaña presidencial del Pacto Histórico en la Costa Atlántica, le anuncia al fiscal Mario Burgos que no acudirá hoy a la diligencia que se había programado para este viernes 8 de septiembre.

Según expresa en el documento no tiene garantías judiciales y comenta que presuntamente el pasado 24 de agosto se sintió amenazado por parte del fiscal Mario Burgos, pues comenta que le dijo que si no asistía, sería capturado y que esto le hace sentir “miedo de la profunda parcialidad” que según él pueda tener la justicia colombiana.

“La citación efectuada por su despacho me hace sentir miedo de la profunda parcialidad que pueda tener la justicia colombiana en mi caso, pues fui víctima de amenazas de que si no me presentaría me podrían capturar, tal como usted me lo indicó en presencia de mi abogado JUAN CAMILO SANCLEMENTE ZAMORA el pasado 24 de Agosto en el Búnker de la Fiscalía General en la ciudad de Barranquilla”, dijo en el documento conocido por W Radio.

También señaló que presuntamente la Fiscalía estaría presionando a varias personas para que supuestamente declaren en su contra y anunció que entregará un audio como prueba de eso.

“Situaciones donde personas han indicado que la Fiscalía General las está presionando con el fin de hablar de hechos en mi contra que en realidad no sucedieron, como es el caso de un audio sobre presiones que informa la señora Daysuris Vásquez, evidencia que entregaré en su oportunidad”, señaló Londoño Montalvo. Además denuncia que su familia y él ha sido víctima de seguimientos irregulares, por lo que dice que teme por su seguridad y le solicita al fiscal general Francisco Barbosa que designe a otro fiscal para esa investigación.

“Estas situaciones, además de los seguimientos irregulares de los que he sido víctima, extendidos a mi núcleo familiar, me hacen temer por mi integridad física y sin duda evidencian que no es un actuar en derecho del ente de acusador, por lo que solicito al Fiscal General de la Nación que se designe a un fiscal que no tenga compromisos e intereses políticos, con el único propósito de garantizar la transparencia en dicho proceso, aún más desconociendo las razones de dicha citación”, expresó.

Finalmente, anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque teme por su seguridad y la de su familia “teniendo en cuenta que no existen garantías por parte del ente acusador, me veo en la necesidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que se garanticen mis Derechos Humanos y la satisfacción cabal de mis derechos, hasta tanto, ejerceré mi derecho a guardar silencio”.