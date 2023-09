Es un gol que nos permite seguir creciendo: Rafael Santos Borré tras triunfo de Colombia

Rafael Santos Borré se vistió de héroe ante Venezuela. El delantero barranquillero anotó el único gol en el debut de la Selección Colombia por Eliminatorias y silenció a quienes criticaban su convocatoria por su falta de continuidad después de varios semanas sin ser tenido en cuenta en el Frankfurt y su reciente llegada al Werder Bremen.

La ‘Máquina’ analizó el estreno de la ‘Tricolor’ y lo que será su próximo rival.

“Es un gol muy importante, un gol fundamental que nos permite seguir creciendo y sumando” señaló Santos Borré quien hizo la primera anotación de las Eliminatorias al Mundial 2026. Asimismo, comparó el encuentro ante la ‘Vinotinto’ con el duelo ante Chile que será el próximo martes e indicó que son juegos distintos. “Venezuela vino a encerrarse un poco, a no dejar jugar y a trabar el partido. Yo creo que en Chile vamos a tener un encuentro diferente: ellos con la necesidad de salir a buscar más estando de local, nosotros con las ganas de querer dar el golpe allá y poder traer los tres puntos”, afirmó el ‘Comandante’.

El ahora delantero del Werder Bremen no anotaba con la Selección Colombia desde el triunfo en el amistoso ante Japón. De esta manera, ya suma cuatro goles con el combinado de mayores.