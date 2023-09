Estoy convencido de que Colombia será una potencia turística: presidente Petro

Presidente Gustavo Petro en el lanzamiento de la marca país: 'Colombia, país de la belleza'. Foto: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images. / Anadolu Agency

Durante la presentación internacional de Marca País “Colombia, El País de la Belleza”, el presidente Gustavo Petro una vez más puso sobre la mesa su propuesta de convertir el turismo en uno de lo sectores productivos más importantes del país.

“Lo que puede reemplazar el petróleo en Colombia es el turismo, tenemos una potencialidad que todos reconocen, no hay un colombiano que no se fije, que vive en el país de la belleza, estamos viviendo en un paraíso, no es fácil encontrar esta belleza resumida en otro lugar del planeta tierra porque nos sobra diversidad”, dijo el presidente.

Por eso, el mandatario, aseguró que se deben crear escenarios propicios para que el turismo se impulse.

“Debemos crear pistas aéreas en los lugares de la belleza, una policía especializada en el turismo capaz de guardar los territorios sagrados. El turismo no es como el petróleo o el carbón, el turismo es el pequeño tendero, es el restaurante de alta calidad, es la persona que vende vestidos, es quién vende arte, es el pueblo que recibe los turistas y aprende a convivir con ellos”, agregó el mandatario.

Por eso, el presidente Petro aseguró que, el trabajo debe estar direccionado a desarrollar una campaña del más alto nivel posible, financiada por el presupuesto nacional a escala mundial, para financiar la belleza de Colombia y así lograr que en algún momento se llegue a la visita de más de 15 millones de turistas al país.

“¡Podemos hacerlo! Podemos llegar a los siete millones y medio de turistas o los 15 millones que reemplazarían las divisas del petróleo que hoy vemos indecisas”, concluyó.