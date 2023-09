“Nunca he estado prófugo de la justicia”: Arturo Char

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el exsenador Arturo Char entregó sus primeras declaraciones después de su llegada a Colombia.

En su pronunciamiento aseguró que, una vez notificado por la Corte Suprema de Justicia, inició la gestión correspondiente para su regreso al país y presentarse ante las autoridades.

Asimismo, aseguró que afrontará su defensa sin desfallecer.

Adicionalmente, mencionó que nunca ha estado prófugo de la justicia y explicó que el motivo por el que trasladó su lugar de residencia a EE.UU. fue por temas familiares.

“Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EE.UU. por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país”, afirmó.

Concluyó diciendo que ratificará su inocencia durante el proceso en curso y que confía en que sus abogados “pondrán a disposición de la honorable Corte todas las pruebas para controvertir los testigos” en su contra y resolver la situación a su favor.