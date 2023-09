El día que desaparezca el consumo, desaparece la oferta de alucinógenos: canciller Leyva

En el marco del último día de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas: “para la vida, la paz y el desarrollo” en la que se busca impulsar un nuevo enfoque de soluciones reales al problemas de drogas, el canciller Álvaro Leyva hizo referencia a la responsabilidad de los productores y consumidores en la región.

“Hay un regla económica fundamental que no es de izquierda, derecha o marxista y es: si no hay demanda no hay oferta. Pero siempre el análisis se hace con relación a la responsabilidad de los productores y a nadie le ha llamado la atención a los consumidores. El día que desaparezca el consumo, desaparecen los cultivos y la oferta de alucinógenos”

Durante su intervención, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, señaló que su gobierno busca darle nuevo enfoque a las políticas de drogas, priorizando la vida, La paz y el desarrollo, sin dejar a un lado las acciones contra la delincuencia.

Asimismo, destacó la importancia de “avanzar en el cambio de paradigma y abordar el problema de la droga con una mirada mucho más integral”.

La canciller mexicana, insistió en que este diálogo entre ambos gobiernos será la base para futuros encuentros multilaterales encaminados a compartir este flagelo en países productores y consumidores.

En su discurso Bárcena, agradeció la hospitalidad de las autoridades del Valle del Cauca y elogió el show de salsa Delirio que les fue ofrecido en función privada.