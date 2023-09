Se redujo el número de candidatos a la Alcaldía de Cartagena, de 16 quedaron 12 aspirantes

Cartagena

La carrera electoral en Cartagena está dejando candidatos en la mitad del camino, cuatro han desistido de aspirar a la Alcaldía de la ciudad y doce se mantienen en la lucha.

Este 29 de octubre los ciudadanos decidirán quien llegará al Palacio de la Aduana, en el tarjetón no aparecerán los 16 que desde un principio se inscribieron, la Registraduría Nacional dio a conocer que Fernando Tinoco Tamara, del partido Alianza Social Independiente ASI; Héctor Pérez Fernández, de Colombia Justa y Libre; Reynaldo Tovar, de AICO; y Luis Carvajalino, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, decidieron no seguir.

El abogado y veedor Héctor Pérez expresó que, ahora apoya al candidato William García Tirado, considera que es la persona más idónea para sacar adelante a Cartagena e indicó que renunció a su candidatura por no tener las garantías necesarias para su seguridad y la de su familia.

Reynaldo Tovar señaló que, hay programas de gobierno mejor posicionados, “esta decisión la tomamos acorde a la responsabilidad que tenemos con la ciudad”.

Por su parte Luis Carvajalino, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, dio a conocer que se unió a la campaña de Dumek Turbay, “despido a todas las personas que me han apoyado, mantengan la fe en lo que estamos haciendo como Movimiento Cartagena en Paz, necesitamos unir a Cartagena y Bolívar”.

“Nos vamos a hacer matar para que este señor sea el alcalde de Cartagena”, expresó el senador Jorge Benedetti en respaldo a Dumek Turbay.

En la ciudad también se habla de alianza entre el candidato Javier Julio Bejarano y José Osorio, “celebro los vientos de unión en Cartagena entre los Independientes y el Pacto, el futuro de la ciudad requiere nuevas ideas, nuevos gobernantes. Empatía repetida no llena el álbum. Muy bien Javier y José”, escribió en su cuenta de X el senador Alex Flórez.

Esto llevó a que el candidato Javier Julio Bejarano le dijera a W, que aún no hay unión, “sólo conversaciones para tal fin, dependiendo el desarrollo de la contienda electoral”. El anuncio de quien se unirá a quien, lo darían a conocer con el pasar de los días.

QUIENES SIGUEN COMO CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE CARTAGENA

12 personas se mantienen firme en su candidatura a la alcaldía de Cartagena, señaló Dumek Turbay, quien lidera las encuestas, “hay un gran respaldo de la ciudadanía, pero no ha pasado nada todavía, la verdadera fecha es el 29 de octubre”.

El alcalde de Cartagena, William Dau, asegura que Dumek “tiene en este momento 19 procesos activos, procesos andando en la Fiscalía, sin contar otros 25 procesos que están inactivos por x o y motivo, también tiene otros 14 procesos activos en la Procuraduría”.

Dumek se defiende, indica que no tiene sanciones que lo puedan inhabilitar para ser alcalde de Cartagena, “en Procuraduría tengo siete quejas, me han archivado más de 25 investigaciones”.

“Yo fui gobernador hasta el 31 de diciembre de 2019, y no tengo un solo pliego de cargos, no tengo una sanción. La Procuraduría sacó un listado de 600 candidatos que están inhabilitados para aspirar y ahí no está Dumek”, indicó.

William García Tirado, quien va de segundo en las encuestas, señaló que no tiene investigaciones en su contra, “las pasadas elecciones me abrieron tres procesos en la Fiscalía, en la Procuraduría y fueron archivados”.

En la contienda electoral permanece Judith Pinedo, quien enfatiza que no es la candidata de William Dau, “yo no tengo opositores, yo tengo odiadores”.

“Yo tengo una carrera política que he hecho solita, yo no soy la esposa de un político que pusieron preso y fue a sentarse en su curul a reemplazarlo”, puntualizó.

Jacqueline Perea Blanco, también sigue como candidata, “Javier Julio, dígale a la cuidad si es cierto, o no, que usted tiene un acuerdo con Dumek Turbay para manipular encuestas”.

“Lo digo, porqué en tu desesperación de no ser descalificado por Pacto Histórico haces alianzas hasta con el diablo, a quién pretenden engañar”, expresó Perea.

José Luis Osorio, quien continúa dando la pelea para llegar a ser alcalde de Cartagena, manifestó “somos la única opción que representa alegría, juventud y un salto al futuro para Cartagena”.

Javier Doria Arrieta, expresa que se mantendrá hasta el final, “vamos a recorrer todos los barrios y todas las calles de Cartagena socializando nuestra propuesta (...) vamos a recuperar Cartagena para los cartageneros”.

Vientos de unión soplan para Javier Julio Bejarano, “bolivarenses con Petro liderados por el excandidato a la Gobernación, German Viana, se suman oficialmente a nuestra candidatura”.

Richard Martínez Filoz, otro candidato a la alcaldía de Cartagena sostuvo, “juntos somos más fuerte”.

Fabio Aristizábal, en medio de reclamos dejo claro que permanece en la contienda electoral, “qué pasó William García, enviaste a tus bodegas a que me insultaran y que me insultaran con bajeza, William yo no tengo rabo de paja y me puedo acercar a la candela”.

“Si quiere decirme algo dígamelo usted personalmente, además yo sí pago mis impuestos y los pago en Cartagena hace 14 años. Me voy a hacer a la candela cada vez que quiera, porque yo no tengo rabo de paja”, puntualizó Aristizábal.

Nausícrate Pérez Dautt, asegura que le interesa Cartagena, “estamos visitando barrio por barrio escuchando a la comunidad, entendiendo sus problemáticas para poder actuar”.

Gustavo Martínez dijo que es coherente e irá hasta el final, “nos comprometimos en ir hasta el final en que nuestra campaña no declinaría”.

Eduardo Villanueva Orozco, se mantiene en firme, a través de Facebook empezó a dar pistas de cómo estaría conformado su gabinete de llegar ser alcalde de Cartagena.

El 29 de octubre se sabrá quién es el alcalde de Cartagena, en Bolívar hay un potencial electoral de 1.741.843, de estas 864.337 son hombres y 877.147 mujeres.