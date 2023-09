Candidato a la alcaldía de Bucaramanga dice que no tiene apoyo de Danilo Romero. Foto: W Radio

Bucaramanga

El candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Carlos Sotomonte, ha sido cuestionado pues algunas personas de otras campañas están señalando que detrás de su campaña y además la están financiado, están personas como Mario Camacho o de Edgar Gómez, Fredy Anaya o de Danilo Romero pero él mismo lo ha negado en diferentes oportunidades.

En la edición de este domingo, en la Unidad Investigativa de Vanguardia se publicó un informe titulado “El petrismo ‘élite’ detrás de la campaña de Carlos Sotomonte a la Alcaldía de Bucaramanga” en donde se cuestiona el apoyo que estaría recibiendo el aspirante para financiar su campaña a lo que él mismo respondió.

“Lamento mucho que un medio como Vanguardia se preste para un informe de ese estilo en donde hay una sarta de chismes, de conjeturas, de hipótesis y que al final no dicen nada y lo que están tratando es de relacionarme como si estuviera hablando de criminales, la familia Romero es decente, son empresarios que han construido ciudad, son amigos míos y eso no me hace ni de un sector ni de otro”, señaló el candidato.

Agregó Sotomonte que hay una mano negra detrás de ese informe y señaló que “Danilo Romero es un gran amigo, una persona decente y seria y están tratando de verlo como un criminal, ¿Cuál es el problema con que me apoye?, ahora estaba buscando un crédito de un empresario, tenemos la garantía de la deuda que adquirimos pagarla con la reposición de votos y esa es una garantía del Estado”.

También señaló, que a su parecer, esa especulación podría estar relacionada con Minesa pues dice que él los criticó hace un par de años y podrían estar tomando retaliaciones.

Sobre el apoyo financiero de Danilo Romero a su campaña indicó que no ha recibido nada, que solo le pidió apoyo para buscar un empresario para que les diera un crédito pero Iván Romero sí está con él; no obstante, no niega que pueda pedirle apoyo a Danilo manteniendo los topes permitidos.