No trabajan en mi administración e instauré denuncia en su contra: alcalde de Magangué( Alcaldía de Magangué )

Cartagena

El alcalde del municipio de Magangué, Carlos Cabrales, se pronunció tras la publicación que hizo W RADIO sobre la denuncia del empresario Leonel Fierro Osorio, del municipio de Ibagué, quien asegura que tres funcionarios de la administración lo estafaron al comprar maquinaria amarilla en desuso por $140 millones y nunca se la entregaron.

“A finales del mes de agosto de 2022 me entero que la alcaldía de Magangué está vendiendo una maquinaria amarilla en desuso, dentro de los cuales se encontraba una retroexcavadora referencia 320D, marca Caterpillar; una motoniveladora 120G, marca Caterpillar; un vibro compactador, marca Bomag y un tractor, de marca John Deere. Nos atendieron en nombre del señor alcalde Yilmer Carcamo, Juan Antonio Sequea Gordon y el excandidato al concejo Bernardo Rafael Hostia Fonseca, ellos se identificaron como funcionarios de la Alcaldía de Magangué, nos traían toda la documentación, nos dieron la explicación de cómo era el negocio”, relató el empresario Fierro Osorio.

Detalló, “fuimos recibido en la casa del señor Bernardo Hostia, tengo videos y audios; por vía telefónica nos hacían creer que estábamos hablando con el alcalde, nos llevaron a la Alcaldía y nos decían que estaba muy ocupado. Fuimos a la Notaría a autenticar los documentos, el señor Yilmer Carcamo decía que íbamos de parte del señor alcalde y había una fila de inmediato nos atedian para autenticar dichos documentos que tenemos, en el cual fuimos estafados por la suma de $140 millones”.

El propietario de la empresa dedicada a la realización de trabajos forestales, y hacer trabajo para la agricultura, señaló que la maquinaria a comprar estaba en mal estado, tiene el motor reventado la motoniveladora; la retroexcavadora se encuentra al frente de la Base Naval, sin motor, sin bomba hidráulica, sin motor de giro; nos llevaron haciéndose pasar por funcionarios de la Alcaldía”.

“Nosotros fuimos al municipio de Magangué el 28 de diciembre de 2022 y nos dijeron que había una visita del señor presidente Gustavo Petro, que no podían entregar en ese momento la maquinaría, que quedaba aplazada la entrega hasta el 2023 porque también el alcalde estaba de vacaciones; nos enteramos que no nos iban a entregar la maquinaria que el negocio se cayó, nos dirigimos a la Notaría en Magangué allá nos dijeron que los sellos son falsos. Le dijimos que nos entregaran el dinero, no lo han hecho, nos dijeron que esos sujetos venían delinquiendo”.

“Empresarios de Barranquilla también me dijeron que fueron robados en Magangué, yo tengo cita el 18 de septiembre de este año con el señor Procurador del municipio para interponer la denuncia; el dinero aún no lo han entregado, nos entregan dos carros y resulta que es producto de otra estafa, nos entregan un vehículo en parte de la garantía del negocio y a los tres días soy denunciado por estos delincuentes por el robo del vehículo”, puntualizó Leonel Fierro.

Acotó, “siempre llaman que, para acuerdo de pago, ponen a un abogado diciendo que están en campaña, que un Senador les va a entregar un dinero y ellos nos pagan. En vista de eso de que va transcurriendo el tiempo y no ha pasado nada denunciamos a Juan Antonio Sequea Gordon, Bernardo Rafael Hostia Fonseca y a Yilmer Carcamo, por delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, estafa agravada, falsedad en documento público y privado, fraude procesal”.

La maquinaría continua en el municipio, “Juan Antonio Sequea Gordon, se identificó asesor externo de la Alcaldía de Magangué; Bernardo Hostia, es excandidato al Concejo; Yilmer Carcamo, aparece como funcionario de la Alcaldía, es el que saca la documentación de la Alcaldía de Magangué”.

El alcalde de Magangué, Carlos Cabrales, contactó a la W y aseguró que las personas mencionadas por el empresario no trabajan en su administración, dio a conocer que interpuso una denuncia por presunta falsedad en documento público.

La denuncia fue recibida por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Local de Magangué, el pasado 18 de enero de 2023 a las 2:15 p.m. Denunciantes Carlos Cabrales Isaac, alcalde del municipio de Magangué; María Alejandra Villamizar Menco, Notaría Única del Círculo de Magangué; jefe de la Oficina Jurídica del municipio de Magangué, Javier Payares Sierra.

“El pasado 12 de enero del año 2023, hasta las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Magangué se acercó el señor Jorge Alberto Patiño Ardila, allegando documentos de un supuesto contrato a través de terceras personas con la Alcaldía de Magangué, en el cual le venden un vibro compactador y una retroexcavadora. Situación que carece de toda veracidad, este ente territorial no ha realizado venta alguna de las maquinarias de propiedad del municipio”, se lee en el documento entregado por el alcalde Carlos Cabrales.

En este se detalla que, “el señor Patiño Ardila exhibe una serie de documentos que soportan supuestos contratos; contrato de selección abreviada por subasta, cuyo objeto es SUBASTA POR OFERTA EN SOBRE CERRADO DE UN BIEN VEHÍCULO VIBROCOMPACTADOR BW 211D -40 EN DESUSO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, por valor de 45 millones de pesos; y selección abreviada por subasta con la Alcaldía de Magangué cuyo objeto es enajenación”.

“Documentos de supuesto contrato de selección abreviada por subasta con la Alcaldía de Magangué, cuyo objeto es, ENAJENACIÓN DIRECTA POR OFERTA EN SOBRE CERRADO DE UN BIEN TIPO MAQUINA PESADA (RETROEXCAVADORA CAT 320D) EN DESUSO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, por valor de 20 millones de pesos”, indica el documento.

La Alcaldía de Magangué informó que, el municipio no ha adelantado ningún proceso de selección abreviada por subasta inversa, en la vigencia 2022, “se logra observar de primera vista que las firmas los contratos no son nuestras firmas de alcalde, jefe de la Oficina jurídica, menos como alcalde encargado”.

¿Quién le responderá al empresario?

¿Qué pasará con los presuntos estafadores del municipio de Magangué?